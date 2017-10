Oslo (dpa) - Die Jury des Friedensnobelpreises malt ein düsteres Bild der Welt. «Atomwaffen sind eine ständige Bedrohung für die Menschheit und alles Leben auf der Erde.» Lange sei das nicht so akut gewesen wie jetzt. Mit diesen Worten verkündet die norwegische Komitee-Chefin Berit Reiss-Andersen am Freitag den Preisträger für die wichtigste politische Auszeichnung der Welt.

Der Friedensnobelpreis 2017 ehrt die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican). Und nicht nur das. Er ist eine Mahnung an alle Atommächte - und durch die Hintertür auch eine Ohrfeige für US-Präsident Donald Trump und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Warum vergibt die Nobel-Jury ausgerechnet jetzt einen Friedenspreis für den Kampf gegen Atomwaffen?

«Wir leben in einer Welt, in der das Risiko für den Einsatz von Atomwaffen größer ist als lange Zeit», begründet die Jury ihre Entscheidung. Mehrere Staaten modernisierten ihre Arsenale. Die Gefahr, dass mehr Länder wie Nordkorea versuchten, Atomwaffen herzustellen, sei real.

Warum wählte sie Ican?

Ican hat maßgeblich am UN-Abkommen zum Verbot von Nuklearwaffen mitgewirkt, das im Juli in New York unterzeichnet wurde. Sie sieht in ihr eine Art Graswurzelbewegung gegen Atomwaffen und zeichnet sie auch stellvertretend für viele andere Initiativen aus. «Der diesjährige Preis ist ein Tribut an jeden, der sich gegen Atomwaffen einsetzt», sagt Reiss-Andersen. Ican wird von Zehntausenden Aktivisten getragen, die sich in Friedensgruppen für Abrüstung engagieren. Damit verbindet die Jury den Preis klar nicht mit einem Land oder einer politischen Regierung.

An wen ist der Preis eine Mahnung?

An alle Atommächte. Der Preis solle eine «Ermunterung» sein, so formuliert die Jury vorsichtig, die Vereinbarungen zur Abrüstung einzuhalten.

Kann der Friedensnobelpreis die Nordkorea-Krise beeinflussen?

Nordkorea ist das einzige Land, das die Jury konkret in ihrer Preisbegründung nennt. Bisher hat sich der Staatschef des ostasiatischen Landes, Kim Jong Un, von außen aber durch nichts unter Druck setzen und von seinen Raketentests abhalten lassen. US-Präsident Donald Trump hat erst vor wenigen Tagen direkte Gespräche mit dem «Raketenmann» abgelehnt. Ob er sich vom Nobelpreiskomitee besänftigen lässt, ist zumindest fraglich.

Ist der Preis denn ein Seitenhieb gegen Trump?

«Wir treten mit diesem Preis niemandem vors Schienbein», betont die Nobeljury. Trotzdem kann man die Entscheidung als Signal an den US-Präsidenten Donald Trump werten. In der nächsten Woche wird er entscheiden, wie es mit dem Atom-Abkommen mit dem Iran weitergehen soll. Wenn er den Ausstieg der USA einleiten sollte, könnte das zu einem neuen atomaren Wettrüsten führen, befürchten viele Politiker und Experten.