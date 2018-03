Berlin (dpa) - Der Mann der Autorin ist nach einer langen, schweren Krankheit gestorben. Zwei Monate später macht sie sich auf zu einer Reise nach Italien, die sie zusammen nicht mehr geschafft haben.

Das ist der Ausgangspunkt in Esther Kinskys Roman «Hain» - ein leises, todtrauriges und anrührendes Buch, das jetzt mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet wurde.

Die Reise der Autorin geht in ein unbekanntes Italien, in kleine, abgelegene Orte jenseits von Latte Macchiato, Medici und Michelangelo. Mit einem genauen, behutsamen Blick erkundet Kinsky die Landschaften und den Alltag ihrer Bewohner - und stößt dabei immer wieder auf Spuren und Bilder der eigenen Vergangenheit.

Es gibt keinen Plot in diesem Buch, keine Handlung. Was die Magie der Geschichte ausmacht, ist die starke, poetische Sprache der Autorin. Selbst in kleinen, scheinbar hässlichen Dingen wie einem Abfallhaufen am Friedhof oder einem Mauerrest am Fluss entdeckt sie eine geheime Schönheit, die ihre je eigene Geschichte erzählt.

«Geländeroman» heißt das Buch im Untertitel, und es ist in drei Kapitel gegliedert. Der erste Teil entstand während eines dreimonatigen Aufenthalts von Kinsky 2015 als Stipendiatin der Villa Massimo in dem kleinen Bergstädtchen Olevano, etwa eine Stunde südöstlich von Rom.

In einem Haus zwischen Dorf und Friedhof, zwischen den Lebenden und den Toten, ist die namenlose Erzählerin nach dem Tod ihres Mannes M. wie unter einer Glasglocke begraben. «Das schwere Herz wurde zu meinem Zustand in Olevano», schreibt sie. «Ich stellte mir ein graues Herz vor, hellgrau mit einem billigen Schimmer, wie Blei.»

Immer wieder zieht es sie bei ihren ziellosen Wanderungen auf den Friedhof, sie erforscht Gräber und Inschriften und geht dem Leben einer Maria nach, deren Grabstein eine besondere Bedeutung für sie bekommt. Wenn sie abends am Fenster steht und in das graue winterliche Tal blickt, sieht sie unter ihren Händen unwillkürlich die Hände von M. - «Lebehände» und «Sterbehände».

Auf einer zweiten Reise in die Lombardei nach Chiavenna schiebt sich zunehmend die Erinnerung an den Vater in den Vordergrund. In unendlichen Wortkaskaden hat der leidenschaftliche Italienfan den Kindern einst während der regelmäßigen Ferienfahrten dorthin sein ganzes Wissen über Kultur und Leute vermittelt - und wohl auch seine Liebe zu dem Sehnsuchtsland.