Melbourne (dpa) - In der Tennis-Geschichte liegt bei den Damen über die Profi-Ära hinaus nun nur noch die Australierin Margaret Court mit 24 Grand-Slam-Titeln vor der Amerikanerin Serena Williams, die in Melbourne am Samstag ihren 23. Triumph feierte.

Die Spielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Turniersiegen in Einzel-Wettbewerben: