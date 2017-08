Hannover/Berlin (dpa) - Stephan Weil lächelt freundlich, wie so oft, doch etwas bemühter als sonst. Niedersachsens Ministerpräsident gibt sich betont gelassen, als er in Hannover vor die Kameras tritt.

Fragt höflich die Journalisten, ob alle soweit seien, und spult dann in unaufgeregtem Ton eine Erklärung herunter. Nur einmal verhaspelt er sich kurz.

Wie es drinnen in ihm aussieht, bleibt sein Geheimnis. Der 58-Jährige hat jede Menge Probleme am Hals. Innerhalb weniger Tage ist der SPD-Politiker schwer unter Druck geraten. Gleich an zwei Fronten: Zum überraschenden Verlust seiner rot-grünen Koalitionsmehrheit kommen nun höchst unangenehme Fragen zu einer Regierungserklärung, die der VW-Konzern vorab zur Prüfung bekam.

Ein Blick zurück: Im Oktober 2015 unterrichtet Weil, der im VW-Aufsichtsrat sitzt, den Landtag über den Diesel-Skandal bei dem Konzern. Es geht um illegale Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung von VW-Diesel-Fahrzeugen, die in den USA Schadenersatzklagen ausgelöst haben. Den Entwurf zu der Rede lässt er vorher zum Gegenlesen an mehrere Vertreter des VW-Konzerns schicken, darunter an den Aufsichtsratchef Dieter Pötsch und den VW-Chef-Lobbyisten - und früheren SPD-Sprecher - Thomas Steg. Weils Sprecherin Anke Pörksen schreibt damals in einer Mail an Steg: «Bitte schau' schon mal rein, ob da irgendetwas drin steht, was so gar nicht Euren faktischen oder rechtlichen Erkenntnissen entspricht.»

Laut «Bild am Sonntag» soll der VW-Konzern die Regierungserklärung «aufgehübscht» haben. Kritische Passagen seien gestrichen worden. Das Blatt zitiert einen VW-Mitarbeiter mit den Worten: «Das war kein Faktencheck, wir haben die Rede umgeschrieben und weichgespült.» Die Empörung ist groß. Es hagelt Kritik.

Weil wehrt sich. Die Vorwürfe, die Landesregierung habe sich in dieser Frage von VW die Feder führen lassen, seien «bodenlos» und «völlig unbegründet». Es sei nur um Rechts- und Faktenfragen gegangen. «Im Kern ist aber der Redetext völlig unverändert geblieben.» Dass er die Rede überhaupt VW vorgelegt hat, rechtfertigt Weil damit, es sei um die Zukunft des Konzerns gegangen - und damit auch um Zehntausende Arbeitsplätze. Weil meint, er habe alles richtig gemacht und «sehr verantwortungsvoll» gehandelt. Dass die in Niedersachsen schon länger bekannte Sache plötzlich Thema wird, hält er für ein Wahlkampfmanöver. Auch ein VW-Sprecher erklärt, eine Abstimmung von Aussagen zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und dem Unternehmen sei völlig üblich.