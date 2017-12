Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands einst zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin ist Geschichte - doch das Airline-Monopoly nimmt weiter Fahrt auf. Die Konzentration wird nach der bislang größten Pleite einer europäischen Fluglinie weitergehen, sind sich Firmenchefs und Branchenexperten einig.

Denn der Markt ist immer noch extrem zersplittert. Mehr als 160 Gesellschaften tummeln sich an Europas Himmel, und längst nicht jede hat eine eigenständige Zukunft, sagt etwa der erfahrene Airline-Berater Gerd Pontius.

Wesentliche Teile der Air Berlin sind an Easyjet und an die Deutsche Lufthansa gegangen. Während die Briten vor allem am Standort Berlin 25 Jets samt Start- und Landerechten (Slots) übernehmen, hat sich der deutsche Branchen-Primus die Tochter LG Walter (LGW) geschnappt. Auch wenn deren Propellermaschinen überhaupt nicht mehr ins Anforderungsprofil passen, spielt sie eine wichtige Rolle beim weiteren Aufbau der Lufthansa-Billigschiene Eurowings. 13 Airbus-Jets sowie umfangreiche Slotpakete und eine kostengünstige Mannschaft machen die LGW attraktiv.

Beste Aussichten auf den österreichischen Ferienflieger Niki hat jetzt die British-Airways-Mutter IAG, die als einzige noch mit Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther verhandeln darf. Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wollte die einstige Air-Berlin-Tochter unter keinen Umständen in der Hand der Lufthansa wissen. Lufthansa hatte die Air-Berlin-Tochter mit Millionenspritzen wochenlang in der Luft gehalten, so dass mit dem Rückzug der Frankfurter das sofortige Grounding der Airline mit ihren 20 Jets unvermeidlich war.

Lufthansa will das bei der Niki gesparte Geld für organisches Wachstum einsetzen. «Das geht dann halt etwas langsamer, als wenn wir eine komplette Gesellschaft übernehmen könnten», sagt ein Lufthansa-Insider. Passende Flugzeuge kann sich der größte Luftverkehrskonzern Europas jederzeit auf dem freien Markt zusammenleasen. Der Flaschenhals ist eher die Rekrutierung zusätzlicher Crews: Eurowings sucht derzeit rund 2000 Piloten und Flugbegleiter.

Air Berlin war 2017 nicht das einzige Unternehmen in starken Turbulenzen. Die britische Monarch musste von einem Tag auf den anderen aufgeben, weil ihr im Gegensatz zur Air Berlin nicht der Staat beiseite gesprungen ist. Die Slots von Monarch gingen an die IAG und den aufstrebenden Billigflieger Wizz aus Ungarn. Der einst so stolzen italienischen Staatslinie Alitalia droht 2018 trotz massiver Staatshilfe eine ähnliche Zerschlagung wie der Air Berlin. Auch in Rom hat die Scheich-Airline Etihad die finanzielle Unterstützung eingestellt, es sprang aber wie schon so oft der Staat ein.