Istanbul (dpa) - Einen Jubel wie vor dem 14. Schwurgericht in Istanbul hört man dieser Tage selten in Justizgebäuden der Türkei. Fast schon Mitternacht war es, als die Nachricht aus dem Gerichtssaal drang: Die Richter haben die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner, seines schwedischen Kollegen Ali Gharavi und der inhaftierten türkischen Mitangeklagten angeordnet.

Bald darauf kam Anwalt Murat Boduroglu strahlend aus dem Saal, mit seinen Kollegen hat er seit mehr als drei Monaten für die Freilassung Steudtners und Gharavis gekämpft. Boduroglu sagte mit Blick auf seine Mandanten: «Der Ausreise steht nichts mehr im Wege.»

Nach der mehr als zwölf Stunden dauernden Verhandlung folgte der Richter mit seiner Entscheidung weitgehend der Forderung des Staatsanwalts. Dieser hatte überraschend die Freilassung zumindest der meisten Angeklagten gefordert, darunter auch die der beiden Ausländer. Nun kommen alle frei, einige unter Auflagen. Eine Ausnahme stellt lediglich der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, dar - er sitzt wegen eines anderes Verfahrens in U-Haft, das an diesem Donnerstag in Izmir beginnen soll.

Die Angeklagten werden nur bis zu einem Urteil auf freien Fuß gesetzt, das Verfahren in Istanbul geht im November weiter. Für Steudtner und Gharavi dürfte das aber keine Auswirkungen mehr haben. Sie werden so bald wie möglich in die Heimat fliegen, und die Türkei wird künftig sicher nicht mehr auf der Liste ihrer Reiseziele stehen.

Derselbe Staatsanwalt, der nun ihre Freilassung vorantrieb, klagt sie und die türkischen Beschuldigten der «Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation» und der Unterstützung solcher Gruppen an. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Steudtners Beruf ist das Training von Menschenrechtlern, die er in digitalen Verschlüsselungstechniken und bei der Stressbewältigung berät. Wie gut er selber Stress bewältigen kann, davon vermittelte sein Auftritt vor dem Gericht zu Beginn der Verhandlung am Mittwoch einen Eindruck: Vor 112 Tagen wurde Steudtner festgenommen, seitdem hat er seine Familie in Berlin nicht mehr gesehen. Dennoch wirkte der 45-Jährige erstaunlich gefasst, während er die Anklageschrift geduldig Stück für Stück auseinandernahm.

Steudtner, Gharavi, Amnesty-Chef Kilic und Amnesty-Landesdirektorin Idil Eser gehören zu den elf Menschenrechtlern, die angeklagt wurden. Der Prozess wurde in Deutschland auch als Testfall für den Rechtsstaat in der Türkei gewertet - und für die Beziehungen zu Ankara. Hintergrund der Anklage ist ein Seminar auf der Insel Büyükada vor der Küste Istanbuls, zu dem Steudtner und Gharavi als Referenten eingeladen waren und das die Polizei am 5. Juli stürmte.