Freiburg (dpa) - Catalin C. verlässt den Gerichtssaal so, wie er ihn vor genau einem Monat erstmals betreten hat: Der Blick ist nach unten gerichtet, Augenkontakt oder Gespräche meidet der mutmaßliche Mehrfachmörder.

Am Freitag urteilt das Landgericht Freiburg über den 40-Jährigen, der in Endigen bei Freiburg eine junge Frau getötet hat und knapp drei Jahre zuvor in Kufstein in Österreich eine weitere junge Frauen getötet haben soll.

Es ist das höchstmögliche Urteil, das die Vorsitzende Richterin Eva Kleine-Cosack verkündet: lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und es folgt höchstwahrscheinlich ein Mordprozess in Österreich.

Catalin C., ein aus Rumänien stammender Berufsfernfahrer und Vater von drei Kindern, nimmt das Urteil ohne jede äußerliche Regung entgegen. Ihm direkt gegenüber sitzen die Nebenkläger: die Eltern, der Bruder und der Ehemann der in Endingen Ermordeten. «Es ist ein gerechtes Urteil», wird ihr Anwalt Peter Oberholzner später sagen.

Er hatte den Angeklagten in seinem Plädoyer vor rund einer Woche ein «Monster» genannt. Das jetzige Urteil helfe der Familie, abzuschließen mit der Tat: «So kurz vor Weihnachten ist es gut, dass sie dieses grausame Verbrechen nun besser verarbeiten können.» Und auch Staatsanwalt Tomas Orschitt ist zufrieden.

Genau einen Monat zuvor hatte der Prozess begonnen. Der Angeklagte legte zwar ein Geständnis ab, machte aber Erinnerungslücken geltend. Er habe eine ihm unerklärliche Aggression gespürt und spontan gehandelt. Doch diese Aussagen, macht die Vorsitzende Richterin deutlich, seien nicht glaubhaft. Beweise und Gutachten sprächen dagegen.

An einem regnerischen Sonntagnachmittag Anfang November vergangenen Jahres ereignete sich die Tat in den Weinbergen des 9000 Einwohner zählenden Ortes Endingen. Die 27-Jährige war alleine joggen, als sie den Weg ihres Mörders kreuzte. Sie hatte keine Chance, sagt die Richterin in der Urteilsbegründung. Mit mindestens sechs wuchtigen Schlägen auf den Kopf habe der Mann die junge Frau getötet und zudem brutal vergewaltigt. Catalin C., sagt die Richterin, habe mit «enormer Brutalität und absolutem Vernichtungswillen» gehandelt.

So soll es auch bereits knapp drei Jahre zuvor im rund 400 Kilometer von Endingen entfernten Kufstein in Österreich gewesen sein. «Beide Taten weisen eine frappierende Übereinstimmung auf», sagt Kleine-Cosack. Opfer im Januar 2014 wurde eine 20 Jahre alte französische Austauschstudentin aus Lyon. Sie wurde am Ufer des Flusses Inn getötet und vergewaltigt.