Mönchengladbach/Viersen. Der mutmaßliche Täter, der die 15-Jährige im Casinogarten in Viersen getötet haben soll, hat sich am Dienstagmittag gestellt. Der 17-Jährigen stammt aus Bulgarien und wohnt in Viersen. Die 15-Jährige und der der 17-Jährige kannten sich laut Polizei.

Er brachte seine Anwältin mit zur Polizeiwache in Mönchengladbach. Er wurde festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern trotzdem an.

Zuvor war ein 25-Jähriger verdächigt worden, der Mann war bei einer Polizeikontrolle am Montagabend geflüchtet. Er hatte die Flucht ergriffen, weil er Ärger wegen Drogen befürchtet habe. Später habe sich dieser Mann gestellt. Er sei nun wieder auf freiem Fuß, weil sich der Tatverdacht nicht erhärtet habe, sagte der zuständige Staatsanwalt Lingens.

Während der Ermittlungen hatten sich einige Zeugen bei der Polizei gemeldet, deren Aussagen jedoch alle "eine zweifelhafte Qualität" hatten, wie die Ermittler feststellen mussten.

Das 15-jährige Mädchen wurde am Montag in einem Park der 75.000-Einwohner-Stadt niedergestochen. Ein unbeteiligter Mann versuchte nach eigenen Angaben noch, das blutüberströmte Mädchen zu retten. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Die Eltern stellten auf der Wiese, wo das Mädchen zusammenbrach, am späten Montagabend Gedenkkerzen auf. red/dpa