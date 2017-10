Wenn Seehofer jetzt also das Wort «Kreuth» in den Mund nimmt, könnte die Erinnerung an den Trennungsbeschluss wie ein Damoklesschwert im Raum schweben, wenn Merkel und Seehofer am 8. Oktober im Adenauerhaus um einen gemeinsamen Kurs für Jamaika ringen. Vorher werden die Generalsekretäre Peter Tauber (CDU) und Andreas Scheuer (CSU) versuchen, eine Einigungslinie vorzubereiten. Doch letztlich müssen Merkel und Seehofer ihr Okay geben.

Aber dann das Wort von Kreuth. Seehofer weiß genau, was mit der Andeutung verbunden ist: Sofort werden Erinnerungen an das Zerwürfnis wach, das 1976 ebenfalls nach einer schweren Wahlniederlage der Union fast zum Bruch zwischen CDU und CSU geführt hätte. Damals kündigte die CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag auf. Mit Franz Josef Strauß an der Spitze wollte die CSU bundesweit antreten. Merkels CDU-Vorgänger Helmut Kohl drohte mit der Ausdehnung der CDU auf Bayern. Erst nach drei Wochen fanden die Schwestern wieder zusammen. Seither hat die CSU ein festgeschriebenes Recht auf Eigenständigkeit - aber nur für politische Aussagen, nicht für das Antreten bei Wahlen.

Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit - auch in der CDU wissen sie, dass viele ihr Kreuz bei der AfD nicht nur wegen der Angst vor Flüchtlingen gemacht haben, sondern auch wegen der Sorge um Altersarmut oder Hilflosigkeit in der Pflege.

Vor den Beratungen der Unionsspitze an diesem Sonntag über eine gemeinsame Linie bei erwartbar komplizierten Verhandlungen mit FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis hat Bayerns Ministerpräsident mal wieder den Kreuther Geist bemüht. Natürlich nur indirekt - aber das reicht meistens, um in der Union für Unruhe zu sorgen.

Am Ende steht das schlechteste Unionsergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949. Aber ob die CDU-Vorsitzende damals schon geahnt hat, dass Horst Seehofer die höchste Hürde auf ihrem Weg in die vierte Amtszeit werden könnte?

Seehofer, der nach dem historischen Absturz der CSU auf unter 40 Prozent parteiintern massiv in die Kritik geraten ist, steht bei den Gesprächen in Berlin unter höchstem Erfolgsdruck. Nur wegen der so wichtigen Verhandlungen in der Hauptstadt hatte er es überhaupt geschafft, eine Personaldebatte bis zum CSU-Parteitag Mitte November zu vertagen. Bis dahin gibt es ein Stillhalteabkommen - so formuliert es ein CSU-Vorstandsmitglied. Doch das Murren an der CSU-Basis ist enorm: Es gab eine Reihe von Rücktrittsforderungen und Rufe nach einem geordneten personellen Übergang noch vor der Landtagswahl im Herbst 2018. Und die ist für die CSU noch viel, viel entscheidender als die Bundestagswahl.

Auf dem CSU-Parteitag steht turnusmäßig die Neuwahl des ganzen Vorstands an. Viele in der Partei glauben nun, Seehofer werde den Parteitag nur überstehen, wenn er mit ausreichend «Beute» aus Berlin zurückkehrt - und sei es erstmal nur aus den Gesprächen mit der Schwesterpartei. Setzt er die Obergrenze gegen Merkel durch, könnte ihm das noch einmal Aufwind geben, heißt es. Aber was, wenn nicht?

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) versucht, nach der Seehofer-Drohung mit der Kreuth-Keule Druck aus dem Kessel zu lassen. Der «Rheinischen Post» deutet er beim Obergrenzen-Thema eine flexiblere CSU-Position an. «Wir sagen jetzt: Anstatt alle, die nicht politisch verfolgt werden, an der Grenze zurückzuweisen - was rechtlich möglich wäre - legen wir eine Größenordnung fest, wie viele Flüchtlinge wir der Erfahrung nach integrieren und verkraften können.» Herrmann betont: «Es hat in der CSU-Führung nie jemand von einer Beschränkung des Asylrechts gesprochen.»

Nur ein Prozent der Asylbewerber sei asylberechtigt im Sinne des Grundgesetzes, ordnet Herrmann die Dimensionen ein. Das spiele zahlenmäßig überhaupt keine Rolle. Daher brauche man auch keine Verfassungsänderung für die Obergrenze, wie manche glaubten. «Alle anderen, die aus einem sicheren Nachbarland wie Österreich oder Frankreich zu uns kommen, können sich nicht auf diesen Artikel 16a des Grundgesetzes berufen und müssten dort Asyl beantragen, wo sie in die EU eingereist sind.» Außerdem gingen die Flüchtlingszahlen weiter zurück, 2017 würden deutlich weniger als 200 000 erwartet. Das war die Zahl, die die CSU bisher immer als Obergrenze genannt hatte.

Interessant übrigens, dass Herrmann - wohl kaum unabgesprochen mit dem Ministerpräsidenten - die Kompromisslinie in die Öffentlichkeit bringt: Er gilt neben Seehofers Intimfeind, dem bayerischen Finanzminister Markus Söder, als ein möglicher Nachfolger in dessen Führungsämtern.