Berlin/München (dpa) - Deutschland hat gerade sicher größere Probleme als über eine geschlechtsneutrale Nationalhymne nachzudenken. Nach mehr als fünf Monaten ohne richtige Regierung liegt Vieles brach im Land der Dichter und Denker.

Nach dem Ja der SPD-Mitglieder werden hinter den Kulissen in Berlin intensive Gespräche geführt, die Übergabe der Ministerien und erste Antrittsreisen geplant. «Es wird wichtig sein, dass wir schnell als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen», sagt Merkel am Rande des CDU-Präsidiums in Berlin.

Aus SPD-Sicht birgt die geplante Wiederwahl von Kanzlerin Angela Merkel am 14. März eine gewisse Ironie der Geschichte: Es ist der 15. Jahrestag der berühmten Agenda-2010-Rede von SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Merkel lobt inzwischen die Reformen beharrlich - gelten sie doch als eine Basis, warum in Deutschland heute nicht mehr 5, sondern nur noch 2,5 Millionen Menschen arbeitslos sind, und es der Wirtschaft gut geht. Viele in der SPD hadern aber auch mit der Agenda und sehen sie als Mitursache für millionenfachen Wählerschwund.

Es braucht rasch einen neuen Bundeshaushalt - 2017 lagen die Ausgaben des Bundes bei 329 Milliarden Euro, der größte Posten entfällt dabei wegen der Arbeitsmarkt- und Rentenausgaben mit rund 137 Milliarden auf das Arbeits- und Sozialministerium. Dann gilt es, Reformen in Europa anzustoßen. Dann noch die drohenden Handelsverwerfungen mit US-Präsident Donald Trump, der Europa mit Strafzöllen droht. Die Börsen sind hochnervös. Und im Inland will die Union mit der SPD rasch konkrete Schritte beschließen, damit sich ein unkontrollierter Flüchtlingszuzug wie 2015 nicht wiederholt. Bei vielen Themen wird die aufstrebende AfD wie ein Schatten mit am Kabinettstisch sitzen.

Immerhin ist zumindest jetzt auf Unions-Seite das Kabinett komplett - auch die CSU hat ihre Posten benannt. Die große Überraschung sind die Nominierungen nicht. CSU-Chef Horst Seehofer als Bundesinnenminister stand schon fest. Sein Gang zurück in die Hauptstadt in ein um Bauen und Heimat erweitertes Superministerium ist die spektakulärste Neuerung, mit der die Christsozialen in die Regierung einziehen.

Anders als vor einigen Tagen Kanzlerin Merkel, die ihren schärfsten Kritiker Jens Spahn zum Gesundheitsminister machte, stand Seehofer bei der Postenvergabe nicht unter Druck. Das hat mehrere Gründe: Für die CSU spielt die Musik im Landtagswahljahr 2018 in Bayern und wegen der ausgehandelten Bundesministerien drängten sich keine allzu großen Personalspekulationen auf. Zudem hat die CSU nach der Wahlpleite im Herbst ihren Machtkampf schon seit Dezember hinter sich: Seehofer tritt am 13. März als Ministerpräsident zurück und übergibt das Amt an Markus Söder - es ist der spätmöglichste Termin.