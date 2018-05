Peking (dpa) - Es ist für Angela Merkel schon wieder eine Reise zu schwierigen, starken Männern. Vor ein paar Wochen erst der Trip zu Donald Trump. Dann die Kurzreise zu Wladimir Putin nach Sotschi. Und nun Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang.

Ein paar Wochen nach Beginn ihrer vierten Amtszeit ist die Kanzlerin endgültig zurück in ihrer Rolle als Außenpolitikerin. Doch die Vorzeichen haben sich dramatisch verschoben, das zeigt sich auch in Peking.

Washington zieht sich mit Trump immer weiter aus der Weltpolitik zurück - und spielt dann doch in Nordkorea und im Handelsstreit mit China wieder in vorderster Reihe mit - und sei es als Unruhestifter. Auch in China sitzt er irgendwie unsichtbar mit am Tisch. Für die Kanzlerin, früher als mächtigste Frau der Welt verehrt, bleibt da manchmal nur die Rolle von der Seitenlinie aus. So wirkt es teilweise auch bei ihrer elften Chinareise.

Wer in Peking das Sagen hat, darüber macht sich Merkel keine Illusionen. Xi Jinping hat sich beim jüngsten Parteitag sein Präsidentenamt quasi auf Lebenszeit gesichert. Mit Li braucht sie sich deshalb erst gar nicht über die brisanten weltpolitischen Themen zu unterhalten - er gehört nicht zu den engsten Vertrauten Xis und ist anders als seine Vorgänger nur eine Art Geschäftsführer.

Präsident Xi hat alle Macht an sich gezogen, kümmert sich so auch um Iran und Nordkorea. Die Chancen, bei den Gesprächen in den Mega-Themen wie dem wackelnden Atomabkommen mit dem Iran oder dem Handelsstreit mit Trump sehr viel zu bewegen, beurteilt die Kanzlerin sehr nüchtern. Für die Chinesen sei die einzig relevante Größe Trump. Deutschland und die Europäer dürften sich da nicht überschätzen. Peking nehme Europa als eine Art asiatische Halbinsel oder bestenfalls als das Ende des asiatischen Festlands wahr.

Dennoch dürfte als kurzfristige Botschaft von Merkels Peking-Visite vor allem ihr Appell zusammen mit Premier Li nachklingen, Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un dürften die Gelegenheit für den am 12. Juni geplanten Gipfel in Singapur zur atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel nicht einfach verstreichen lassen. Zwar rücken Li und Merkel zusammen, aber konkrete Fortschritte in anderen Fragen wie dem Kernanliegen der Kanzlerin, dass deutsche Firmen in China den gleichen Zugang bekommen sollen wie ihn chinesische Firmen in Deutschland haben, sind nicht zu erkennen.