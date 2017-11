Seoul/Peking (dpa) - Mit der Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel könnte der Gipfel zwischen Donald Trump und Xi Jinping der seit langem wichtigste der Präsidenten der USA und Chinas werden.

Zwei Alternativen gibt es im Umgang mit Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm: Diplomatie mit Sanktionen oder die «militärische Option». Trump, der am Mittwoch von Südkorea zu seinem ersten Besuch als Präsident nach China reist, setzt bisher auf markige Worte wie «Feuer und Wut» sowie Unberechenbarkeit. Die «sehr schwache Rhetorik über die vergangenen 25 Jahren» habe nichts gebracht, findet er.

Als würde seine Strategie inzwischen schon Früchte tragen, spricht Trump am Dienstag in Seoul plötzlich von «gewisser Bewegung». Nordkorea solle jetzt die Verhandlungen wieder aufnehmen. Ungewöhnlich versöhnlich klingt Trump, als wolle er die besorgten Südkoreaner und Chinesen beruhigen. Er dankt sogar ausdrücklich Xi Jinping, der «sehr, sehr hilfreich» gewesen sei. Aber der US-Präsident wiederholt auch, dass die USA notfalls mit ihrer ganzen militärischen Macht zuschlagen würden, was er «bei Gott» nicht hoffe.

Es ist mehr als nur Säbelrasseln. So könnten US-Streitkräfte beim nächsten Test einer nordkoreanischen Langstreckenrakete versuchen, den Flugkörper über dem Pazifik vom Himmel zu holen. «Die Entscheidung der USA ist bereits gefallen», berichtet eine mit Nordkorea befasste UN-Quelle unter Hinweis auf Informationen aus dem Pentagon der Deutschen Presse-Agentur. «Der Befehl muss aber innerhalb von einer Minute nach dem Start erfolgen.»

Im Vergleich zu einem Präventivschlag gegen Nordkoreas Raketen- und Atomanlagen, der einen fatalen Vergeltungsschlag gegen Südkorea auslösen dürfte, wäre ein solches Abfangmanöver die vielleicht niedrigste militärische Eskalationsstufe - aber mit nicht minder schwer kalkulierbaren Folgen.

Auf jeden Fall will Trump dem nordkoreanischen Machthaber die Möglichkeit verwehren, US-Territorium mit einer Interkontinentalrakete zu erreichen. Dass Kim Jong Un auch noch damit droht, eine Wasserstoffbombe offen über dem Pazifik zu testen, verdeutlicht nur den nuklearen Irrsinn.

China wird nicht tatenlos zusehen, wenn es zu einem Krieg kommen sollte, bereitet sich auch auf ein Eingreifen vor. So muss sich Trump eng mit Xi Jinping abstimmen. «Es müssen unnötige Konflikte vermieden werden, wenn die jeweiligen Parteien ihre Notfallpläne umsetzen», sagt Jia Qingguo, Dekan des Instituts für internationale Beziehungen an der Peking Universität. Der Gipfel in Peking sei eine große Chance, die Kommunikation in allen Bereichen zu verbessern, wo es Differenzen gibt, wie etwa in Wirtschaft und Handel.