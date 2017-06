London (dpa) - Von Theresa May gibt es widersprüchliche Aussagen zu Brexit und Neuwahlen. Wie die britische Premierministerin und ehemalige Innenministerin erst «nein» und dann «ja» sagte:

BREXIT - am 23. Juni 2016 stimmten die Briten für den EU-Austritt

VORHER: «Falls wir für einen Austritt aus der Europäischen Union votieren, riskieren wir einen Stillstand des Binnenmarkts und den Verlust von Investoren und Unternehmen an die verbleibenden EU-Länder (...). Und wir gehen die Gefahr ein, im internationalen Handel zurückzufallen.» (am 25. April 2016 vor Ingenieuren in London)

NACHHER: «Die Entscheidung der Briten vom 23. Juni eröffnet uns eine einmalige Gelegenheit, eine neue Zukunft für unsere Nation zu formen - die Chance, ein stärkeres, gerechteres Land zu bauen.» (am 21. November 2016 vor dem Industrieverband CBI in London)

NEUWAHLEN - May kündigt am 18. April 2017 Neuwahlen an

VORHER: «Ich glaube, gerade nach dem Referendum ist es wichtig, dass wir eine Phase der Stabilität erreichen. Vor uns liegt die Herausforderung, einen erfolgreichen Austritt aus der Europäischen Union zu sichern. (...) Es gibt meines Erachtens keine Notwendigkeit für eine Wahl. Ich glaube, die nächste Wahl wird 2020 sein.» (am 4. September 2016 in der BBC-Sendung «The Andrew Marr Show»)

NACHHER: «Bis zum nächsten regulären Termin 2020 zu warten, würde bedeuten, dass die (Brexit-)Verhandlungen genau dann in ihre schwierigste und heikelste Phase eintreten würden, wenn sich am Horizont eine Wahl abzeichnet. Mit der Neuwahl wird das Land nun für fünf Jahre eine starke und stabile Führung erhalten, um uns durch die Gespräche zu führen (...). Das ist entscheidend.» (am 19. April 2017 in einer Debatte im britischen Unterhaus)