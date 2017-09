Berlin (dpa) - Manchmal fühlt Martin Schulz sich wie Hiob. Jener Mann, den Gott im Alten Testament schwer auf die Probe stellt. Hiobs Herden werden geplündert. Seine Kinder sterben. Er selbst wird von Geschwüren geplagt. Aber Hiob bleibt standhaft.

Am Ende wird er belohnt, weil er seinen Glauben nicht verleugnet. Das spricht Schulz aus der Seele.

Erst sechs Monate ist es her, da ist er noch nicht Hiob, sondern der Messias der SPD. «Gottkanzler», so nennen ihn seine jungen Fans im Internet. Mit 100 Prozent wird er zum Vorsitzenden der ältesten deutschen Partei gewählt. Danach erlebt Schulz mit der SPD eine Niederlage, eine Heimsuchung nach der anderen.

Steht ihm am Wahlabend die historisch größte noch bevor, wie die neuesten Umfragen vermuten lassen? Und wird es ihm seine SPD dann danken, wie der 61 Jahre alte Buchhändler aus Würselen selbst hofft, dass er so viele Rückschläge ertragen hat?

Schulz kann, falls auf den letzten Metern dieses Wahlkampfes kein Wunder passiert, aller Voraussicht nach nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Gefühlt Tausend Mal hat er bei Reden und Auftritten das Gegenteil verkündet. Natürlich wird er es bis zur letzten Veranstaltung weiter sagen. «Kann einer mit Bart, Glatze und Kassengestell, Klamotten von der Stange und ohne Abitur Kanzler werden? Ja, er kann.» Als Peer Steinbrück vor vier Jahren den Stinkefinger zeigte, wussten die Wähler, er glaubt selbst nicht mehr daran. Das wird einem Schulz wohl nicht passieren.

Das TV-Duell gegen Angela Merkel am vergangenen Sonntag bringt die erhoffte Wende nicht. Schulz ist gar nicht mal schlecht. Beim Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei treibt er Merkel vor sich her. Dass er dabei eines seiner eigenen Prinzipien - nichts versprechen, was nicht einlösbar ist - aus taktischen Gründen über Bord wirft? Nun ja, geschenkt. Was soll ein Herausforderer machen, dessen Partei so kurz vor der Wahl 15 Punkte hinter der Union herhechelt? Und die Kanzlerin zieht in Sachen Türkei ja einfach mit.

Die von Millionen Fernsehzuschauern unbemerkte Überraschung des TV-Duells ist: Schulz behält 97 Minuten lang sein blaues Sakko an. Denn keiner zieht sich auf den Marktplätzen der Republik so gerne aus wie er. In Essen, Bochum, Bielefeld oder in Göttingen. Das Jackett muss weg. «Mann, is dat heiß hier», sagt er dann in breitem Rheinländisch. Ist es ein Tick? Nein, ein Trick. Schulz, der Kumpel. Schulz, der Malocher. Schulz, der sein letztes Hemd für die SPD gibt.