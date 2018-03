Ein jahrzehntelang geführter Streit erreicht in den USA einen neuen Höhepunkt: Nach den Todesschüssen von Parkland formiert sich eine Teenagerbewegung mit emotionalen Argumenten gegen Schusswaffen. Ist die festgefahrene Debatte an einem Wendepunkt angelangt?

Auch in New York gingen Zehntausende für schärfere Waffengesetze auf die Straße. Foto: Craig Ruttle/AP

Washington. «Ich habe einen Traum», sagt die kleine Yolanda. Auf der Bühne vor dem Kapitol in Washington spricht sie die Worte, die vor ihr schon einmal ein sehr berühmter Amerikaner fast an gleicher Stelle gewählt hatte.

Der Traum von Martin Luther King Jr. war 1963 das Ende jeglicher Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen in den Vereinigten Staaten. Yolanda ist die Enkeltochter des legendären und vor 50 Jahren durch die Gewehrkugel eines Rassisten zu Tode gekommenen Predigers.

Thank you so much for coming out today.

Stay educated.

Our entire policy piece is on our website - https://t.co/2m7ItdxgIv pic.twitter.com/LsoBgp8hP5 — March For Our Lives (@AMarch4OurLives) March 24, 2018