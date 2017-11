Paris (dpa) - Der Dank für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron fällt überschwänglich aus. «Er hat eine unfehlbare Freundschaft bewiesen», sagte der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri im Ehrenhof des Élyséepalastes. «Und das werde ich ihm niemals vergessen.»

Der Mann, der Anfang des Monats von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt erklärt und sein Heimatland damit in eine tiefe politische Krise gestürzt hatte, lächelt und wirkt gelöst. Macrons Initiative, Hariri nach Frankreich einzuladen, hat Bewegung in die angespannte Lage gebracht - und einen möglichen Ausweg geöffnet.

Ein diplomatischer Erfolg in einer heiklen Situation. Denn die Krise steht im Schatten der erbitterten Rivalität zwischen dem sunnitischen Golf-Königreich Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran, die um die Vorherrschaft in der Region ringen.

Hariri hatte in seiner Rücktrittserklärung der mächtigen Schiitenmiliz Hisbollah und deren Schutzmacht Iran vorgeworfen, Unruhen in der Region zu schüren. Dies löste Sorge vor einer neuen Eskalation im Libanon aus, wo ein fragiles Miteinander unterschiedlicher Religionsgruppen herrscht.

Ziel der französischen Initiative sei es gewesen, die Stabilität des Libanons zu sichern und das Land vor «negativen Einflüssen» zu schützen, heißt es im Élyséepalast. Doch viele Fragen bleiben auch nach der Ausreise Hariris aus Saudi-Arabien offen. Nicht zuletzt die nach den Umständen seines langen Aufenthalts in Riad, der Anlass zu zahlreichen Spekulationen gegeben hatte: Nicht nur der libanesische Präsident Michel Aoun meinte, dass Hariri dort festgehalten wurde - was Riad bestreitet.

Entscheidend für die weitere Entwicklung im Libanon ist nun, ob Hariri an seinem Rücktritt festhält. Er machte in Paris deutlich, dass er sich dazu erst nach seiner Rückkehr nach Beirut äußern wird, wo er am Mittwoch an der Unabhängigkeitsfeier teilnehmen will.

In Libanons Hauptstadt war die Straße vom Flughafen schon am Samstag so geschmückt, als hätten die Libanesen ihren Premier bereits zurückerwartet. «Wir sind alle mit Saad», steht auf Plakaten. Erleichterung prägt die Stimmung, als Hariri am Samstag in Paris landet.

Diejenigen, die Hariri als Geisel Saudi-Arabiens sahen, fühlen sich allerdings erneut bestätigt, weil zwei Kinder des 47-Jährigen, der auch einen saudi-arabischen Pass hat, in Riad blieben. Die französische Seite schiebt solche Bedenken allerdings zur Seite: «Nein, das beunruhigt uns nicht», hieß es aus dem Élysée.