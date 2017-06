Endingen (dpa) - Ein Lastwagenfahrer soll die 27-jährige Joggerin aus Endingen bei Freiburg getötet haben. Der 40 Jahre alte Rumäne sei am Freitag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit.

Er soll Anfang November 2016 die 27-Jährige und außerdem im Januar 2014 eine Studentin im österreichischen Kufstein vergewaltigt und umgebracht haben. Er sitze in Untersuchungshaft.

Der Abgleich von Körperspuren von beiden Tatorten hatte bei den Ermittlungen ergeben, dass es sich um ein und denselben Täter handeln muss - aber nicht, wer es ist.

In beiden Fällen wurden die Opfer laut Polizei sexuell missbraucht und mit einer Eisenstange erschlagen. Weil bei der Tat in Österreich eine spezielle Eisenstange verwendet worden war, die in Lastwagen zum Einsatz kommt, hatten sich die Ermittler schon recht früh auf diese Branche konzentriert - allerdings lange ohne Erfolg.

Im April hatten die Ermittler der Sonderkommission «Erle» ein Phantombild eines Mannes veröffentlicht. Die Zeichnung wurde nach der Aussage einer Zeugin erstellt, die den Unbekannten am Tag des Mordes in der Nähe des Tatorts gesehen hatte.