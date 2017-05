Kiel/Düsseldorf/Berlin (dpa) - Von Zahlen haben die beiden Spitzengenossen gerade die Nase gestrichen voll. «Wen rufen die eigentlich an», fragt ein wütender Torsten Albig in der Lübecker Kongresshalle sein SPD-Publikum.

Von «dummen Umfragen» spricht der Kieler Ministerpräsident. Kanzlerkandidat Martin Schulz, der gemeinsam mit Albig im eigens reservierten «Schulzzug» per Regionalbahn durch den Norden tingelte, hält die Arbeit der Meinungsforscher für «Kokolores».

In Schleswig-Holstein am Sonntag und eine Woche später in Nordrhein-Westfalen könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU geben. Sollten die Sozialdemokraten hinten liegen, gar beide sicher geglaubten Staatskanzleien verlieren, käme Merkel-Herausforderer Schulz schwer unter Druck.

Jüngste Wahlen haben gezeigt, dass Umfragen auch daneben liegen können. So gibt sich Albig unverdrossen optimistisch: «Es wird einen großen roten Balken, und einen kleinen schwarzen geben.» Doch irgendwie wirken die Genossen bis hin zu 100-Prozent-Parteichef Schulz auf der Zielgeraden schon etwas angefasst bis bedröppelt.

Bei der Fahrt des «Schulzzuges» von Kiel nach Lübeck wird er zwar an vielen Bahnsteigen von Fahnen schwenkenden Kindern und Rentnern bejubelt. An der Parteibasis funktioniert der «Schulz-Effekt». Die zu Gabriel-Zeiten demoralisierte SPD glaubt wieder an sich.

Nachdenklich-matt schaut Schulz aber aus dem Fenster, als er von den knappen NRW-Umfragen erfährt. CDU-Mann Armin Laschet könnte Landesfürstin Hannelore Kraft gefährlich nahe kommen. FDP-Chef Christian Lindner, dem 12 bis 13 Prozent vorausgesagt werden, bringt nun schon frech Schwarz-Gelb ins Spiel.

Weil auch im Norden alle wieder mit dem typisch knappen Wahlausgang rechnen, kämpfen die Parteien bis zur letzten Minute um jede Stimme. Die Kanzlerin wollte das noch bis zum Freitagabend tun. Merkel hat bis auf die Doppelpass-Unruhe in der Union wieder Oberwasser. Die CDU-Chefin produziert im Gegensatz zu Schulz tolle Bilder in Serie. Sie war beim saudischen König, bei Putin, bald ist Nato-Gipfel mit Trump.

Parallel diskutiert Merkel zum Kirchentag am Brandenburger Tor mit Obama über die Zukunft der Demokratie, dann ist G7-Gipfel in Sizilien. Anfang Juli ist Merkel Gastgeberin des G20-Gipfels in Hamburg. Schulz ist am Montag bei der Berliner IHK, am Dienstag diskutiert er mit Jugendlichen auf dem Schlachtfeld von Verdun.