Berlin (dpa) - SPD-Chef Martin Schulz wartet auf die Vorlage von Vorschlägen durch CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer. Die Sozialdemokraten gehen am kommenden Mittwoch ohne rote Linien in die «ergebnisoffenen» Gespräche mit der Union, haben aber für eine mögliche erneute große Koalition elf Kernthemen aufgestellt.

1. Ein «demokratisches, solidarisches und soziales Europa»: Zusammen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron soll die EU gestärkt werden. Die SPD ist für eine finanzielle Stärkung der EU, Steueroasen sollen ausgetrocknet und eine gemeinsame Flüchtlingspolitik entwickelt werden. Ein Europäischer Währungsfonds soll helfen, Finanzkrisen oder Krisen in Euro-Mitgliedsländern besser abzufedern.

2. Für sichere Arbeitsplätze, gute Löhne und eine innovative Wirtschaft: Arbeitsverhältnisse sollen nicht länger ohne triftige Gründe befristet werden, die Tarifbindung soll gestärkt werden. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Weiterbildung und Mitbestimmung mit Blick auf den digitalen Wandel deutlich ausgebaut werden.

3. Gleichberechtigung: Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer. Berufe, in denen viele Frauen arbeiten, wie in der Pflege, sollen besser bezahlt werden. Wer vorübergehend in Teilzeit arbeitet, muss einen Rechtsanspruch bekommen, um auf eine Vollzeitstelle zurückkehren zu können. Für Familien und die Pflege von Angehörigen soll ein neues Familiengeld eingeführt werden.

4. Bildungsoffensive: Keine Gebühren von der Kita bis zur Uni oder zum Meisterbrief. Rechtsanspruch auf Ganztagsschulplätze. Da es dem Bund bisher verfassungsrechtlich verboten ist, die Länder und Gemeinden im Bildungsbereich finanziell zu unterstützen, soll das sogenannte Kooperationsverbot aufgehoben werden.

5. Rentenreform: Das heutige Rentenniveau soll gesichert, und die Beiträge sollen durch «einen neuen Generationenvertrag» stabilisiert werden. Zudem will man eine Solidarrente, damit alle, die Vollzeit gearbeitet und Sozialbeiträge gezahlt haben, nicht von Altersarmut bedroht sind.

6. Gesundheits- und Pflegereform: «Wir wollen alle Menschen in Deutschland auf die gleiche Weise versichern und dazu eine Bürgerversicherung einführen.» Die Beiträge zur Krankenversicherung sollen in gleichem Maße von Arbeitgebern und Beschäftigten gezahlt werden und auch Beamte und wohlhabende Bürger in die Versicherung einzahlen - bisher sind sie in der Regel privat versichert. In der Pflege soll es viel mehr Personal und eine bessere Bezahlung geben.

7. Investitionen, Stärkung von Kommunen und Entlastung von Familien: Es soll massiv in ein schnelles Internet, bessere Straßen und sozialen Wohnraum investiert werden, Kommunen sollen besser unterstützt werden. Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen stärker entlastet werden. Höchste Einkommen und Vermögen sollen stärker besteuert werden und Steuerhinterziehung und Steuervermeidung stärker bekämpft werden.