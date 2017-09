Berlin (dpa) - Seit dem Wahl-Sonntag hielt sich Wolfgang Schäuble auffällig zurück. Keine größere Erklärungen, sondern lautes Schweigen. Obwohl die Spekulationen über die Zukunft des Finanzministers nicht abrissen.

Immer mehr Unions- und zuletzt auch FDP-Politiker brachten Schäuble als künftigen Bundestagspräsidenten ins Spiel. Verbunden mit viel Lob - nicht immer von Freunden.

Der Druck auf Schäuble wurde von Tag zu Tag größer, der CDU-Politiker selbst aber äußerte sich weiter nicht zu seinen Ambitionen. Auch am Mittwoch zunächst nicht - als bekannt wurde, dass die Unionsfraktion Schäuble als Nachfolger Norbert Lammerts im Amt des Parlamentspräsidenten vorschlagen werde. Eine Personalie, die weit über den Berliner Politik-Betrieb hinaus von Bedeutung ist.

Wurde Schäuble letztlich an die Spitze des Parlaments weggelobt? Weil die potenziellen Koalitionspartner der Union für das mögliche schwarz-gelb-grüne Regierungsbündnis ein Auge auf das wichtige Finanzministerium werfen? Weil Schäuble mit 75 Jahren inzwischen zu alt ist für ein aufreibendes Ministeramt? Wohl kaum.

Schäuble hat wohl schon länger mit dem Amt geliebäugelt. Zumal er selbst immer gemahnt hatte, dass ein Politiker stets einen geeigneten Zeitpunkt finden sollte, um aus einem Amt zu scheiden und einen eleganten Übergang hinzubekommen. Mit dem Einzug der rechtspopulistischen AfD in den neuen Bundestag und - nach jetzigem Stand - sechs Fraktionen gibt es eine ganz neue Lage im Parlament. Da ist an der Spitze eine Autorität gefragt, die rhetorisch gegenhalten kann. Der richtige Wechsel-Zeitpunkt für Schäuble.

Eine Autorität ist Schäuble zweifelsohne. Und das nicht nur wegen seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Abgeordneter. Seit 1972 sitzt er für die CDU im Bundestag, am vergangenen Sonntag gewann er in seinem Wahlkreis in Offenburg das Direktmandat. Er ist der dienstälteste Abgeordnete und eröffnet schon deshalb den neuen Bundestag - spätestens am 24. Oktober. Ein neues Amt für Schäuble, der für die Union alles schon alles einmal gemacht - bis auf Kanzler und Bundespräsident. Nun könnte er in den nächsten vier Jahren das zweithöchste Amt des Staates bekleiden.

Schäuble, der seit dem Attentat eines geistig verwirrten Mannes im Oktober 1990 im Rollstuhl sitzt, gilt als leidenschaftlicher Parlamentarier. Wenn man ihn fragen würde, welcher Job ihm in seinem 45-jährigen Politikerleben am meisten Spaß gemacht hat, würde er sicher die Zeit als Unionsfraktionschef im Bundestag nennen. Dennoch ist Schäuble eher ein Mann der Legislative, jemand, der viel lieber regiert und Reformen aus einem starken Ministerium heraus anstößt.