Berlin (dpa) - Schon am ersten Tag steht fest: Im neuen Bundestag herrscht ein neuer, ein heftiger Ton. Das liegt nicht nur an den Neuen von der AfD, die am liebsten schon in der konstituierenden Sitzung über unkontrollierte Einwanderung und Straßenkriminalität sprechen würden.

Auch die SPD-Fraktion macht der Union sofort klar, dass ihr bisheriger Koalitionspartner bereits auf Frontalangriff umgeschaltet hat.

Ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Carsten Schneider wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, sie habe sich in den vergangenen Jahren zu oft der Debatte entzogen und damit indirekt Wahlkampfhilfe für die AfD geleistet. Er sagt: «Ihr Politikstil, Frau Merkel, ist ein Grund dafür, dass wir heute eine rechtspopulistische Partei hier im Bundestag haben.»

Die SPD will, dass der Regierungschef künftig einmal pro Quartal Rede und Antwort stehen muss. Unterstützung erhält der SPD-Antrag von AfD und Linken. Die potenziellen Jamaika-Partner, Union, FDP und Grüne, sorgen dafür, dass die SPD mir ihrem Vorstoß vorerst nicht durchkommt.

Vor dem Reichstagsgebäude steht am Morgen im Nieselregen ein kleines Grüppchen von Menschen mit Schildern und Transparenten. «Stoppt die AfD» steht darauf. Sie gehören zu einem «Bündnis gegen Rechts» und wollen über Flüchtlinge reden. Über Schutzsuchende, die im Mittelmeer ertrinken.

Zehn Minuten später steigt Merkel im Reichstagsgebäude in den Aufzug. Wie es denn so laufe mit den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition, will jemand von ihr wissen. Die CDU-Vorsitzende antwortet knapp und vorsichtig optimistisch. Die «Bild»-Zeitung mache schon Druck, sagt sie. «Quassel-Alarm beim Koalitionspoker» hatte die Zeitung zuletzt getextet. Und die Frage gestellt: «Aber gibt es wirklich eine Regierung bis Weihnachten (so wie 2013)?»

Im Plenarsaal funktioniert der Zusammenhalt zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen schon ganz geschmeidig, wie sich bei den ersten Abstimmungen über Anträge zur Geschäftsordnung zeigt. Die Fraktionsmanager von FDP und Union kontern die Verbalattacke des SPD-Abgeordneten Schneider beide mit Anspielungen auf das relativ schwache Wahlergebnis der SPD. So als sei die Sozialdemokratie ein waidwundes Reh, arm dran und nicht ganz zurechnungsfähig.

Für die 92 Abgeordneten der AfD ist der erste Tag im Bundestag eine große Sache. Am rechten Rand des Plenums werden besonders viele Selfies gemacht. «Jetzt beginnt eine neue Epoche», kündigt ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Bernd Baumann an.