Tampa/Sarasota (dpa) - Der Hurrikan «Irma» hat bei seinem Zug über den Norden Kubas etwas an Kraft verloren. Der Tropensturm erreichte am Samstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte.

Die Meteorologen warnten aber davor, dass der Hurrikan vor seinem Eintreffen auf der Inselgruppe der Florida Keys wieder an Stärke gewinnen könnte.

Nach den Vorhersagen könnte das Zentrum von «Irma» dort am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) an Land treffen. Nach den Modellen würde der Sturm dann später am Tag nach Westen abschwenken und die Westküste Floridas hinaufziehen.

Von Fort Myers bis Tampa bereiteten sich die Menschen am Samstag auf das Eintreffen des Hurrikans vor. Es wurden Zwangsevakuierungen für niedrigliegende Gebiete angeordnet.

In Sarasota sollten alle Geschäfte ab dem Samstagmittag (Ortszeit) geschlossen bleiben. Die Einwohner der Küstenstadt wurden aufgefordert, sich mit dem Nötigsten einzudecken. In den meisten Geschäften und Baumärkten waren aber sämtliche Generatoren, Taschenlampen, Spanplatten und sogar Trinkwasser ausverkauft. Eine langjährige Einwohnerin sagte, dass sie schon mehrere Stürme miterlebt habe, aber zum ersten Mal große Angst habe. In der Innenstadt und auch an vielen Privathäusern wurden Fenster und Türen mit Brettern vernagelt.

Im weiter nördlich gelegenen Tampa sollte der internationale Flughafen am Samstagabend (Ortszeit) den Betrieb einstellen. Tampa liegt in einer Bucht des Golfs von Mexiko. In der Region münden mehrere Flüsse ins Meer, das macht sie noch anfälliger für Überschwemmungen. Experten gehen davon aus, dass die Stadt und die umliegenden Bezirke schlecht gerüstet sind für einen Hurrikan.

In der Nacht auf Samstag traf das Zentrum von «Irma» auf das Camagüey-Archipel an der Nordküste Kubas. Dabei legte der Hurrikan noch einmal an Stärke zu und wurde vom Warnzentrum vorübergehend in die höchste Kategorie 5 hinaufgestuft. Danach zog «Irma» als Sturm der Kategorie 4 an Kuba entlang. In Fernsehbildern waren hohe Wellen, Starkregen, umgestürzte Bäume und beschädigte Gebäude zu sehen. Berichte über Tote lagen nicht vor. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Auf beiden Seiten der Halbinsel Florida bereiten sich die Menschen auf ein Katastrophenszenario vor. Meteorologen warnten an beiden Küsten vor orkanartigen Winden und meterhohen Sturmfluten. Mehr als 5,6 Millionen Menschen - etwa ein Viertel der Bevölkerung - wurden von den Behörden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.