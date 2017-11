München (dpa) - So ruhig wie in den vergangenen Wochen hat Horst Seehofer lange nicht gewirkt. Während es in der CSU in Bayern seit der Bundestagswahl drunter und drüber ging, sondierte der Parteichef in Berlin für ein mögliches Jamaika-Bündnis.

Selbst die heftigsten Provokationen seiner Kritiker lockten ihn nicht aus der Reserve; seine ganze Aufmerksamkeit gehörte der am Ende gescheiterten Regierungsbildung.

«Ich fühle mich eigentlich pudelwohl, sauwohl, möchte ich fast sagen. Das kommt bei mir immer so: Wenn's etwas spannender wird, steigert sich meine Befindlichkeit noch zum Positiven», umschrieb der 68-Jährige am Tag nach der CSU-Wahlpleite mit historisch niedrigen 38,8 Prozent seine Gemütslage. Der erfahrene Politik-Stratege scheint Situationen wie diese zu genießen, wenn es hart auf hart kommt, wenn der am Ende gewinnt, der um möglichst viele Ecken vorausdenkt.

«Ich bin ein freier Mensch, und als solcher agiere ich auch. Ohne Ängste oder Alpträume», erklärte Seehofer nach der Bundestagswahl. «Er ist in den Wochen in Berlin regelrecht aufgeblüht, das hat ihm gut getan», bestätigt einer seiner wenigen Vertrauten in München. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Druck und die Dauerkritik nicht spurlos an ihm vorbeigehen. «Es wäre ja schlimm, wenn das keine Spuren bei einem hinterlässt und einfach abperlt», räumte Seehofer ein.

Für ihn geht es jetzt um seine politische Zukunft und sein politisches Erbe. In den CSU-Geschichtsbüchern will er nicht als derjenige stehen, der nach der historischen Wahlpleite vom Hof gejagt wurde. In seiner mehr als 45-jährigen Laufbahn hat er schon viele Schlachten geschlagen. Oft war er es, der seine Gegner in die Ecke trieb und Positionen durchboxte. 28 Jahre im Bundestag, 12 Jahre als Staatssekretär und Bundesminister, seit 9 Jahren Partei- und Regierungschef. Auch für die CSU eine ungewöhnliche Ämterfülle.

Dafür zahlt er einen hohen Preis: «Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann», sagte er einmal. 2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde oder Hobbys. «Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber man kann nicht Ministerpräsident sein, Parteivorsitzender sein, in Berlin mitregieren, in München regieren und dann noch ein großes Ausmaß an Freizeit haben.»