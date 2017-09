Houston (dpa) - Während über dem Atlantik schon der nächste Sturm in Richtung Amerika unterwegs ist, wächst in Texas die Furcht vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von «Harvey». Mediziner warnen vor Gesundheitsrisiken durch verunreinigtes Wasser.

Chemie- und Ölanlagen sind durch das Wasser in Gefahr. Die Folgen einer Explosion in einer Chemiefabrik nahe Houston sind noch immer nicht vollends geklärt. «Texas heilt schnell», twitterte Präsident Donald Trump am Freitag. «Aber es ist noch so viel zu tun.»

Einem Bericht der «Washington Post» zufolge dürften weit mehr als die 100 000 Häuser von Flutschäden betroffen sein, die das Weiße Haus am Donnerstag genannt hatte. Allein 93 000 Häuser seien nach Angaben aus Texas außerhalb der Millionenmetropole Houston, der viertgrößten Stadt der USA, betroffen. Die Behörden im Harris County erklärten, allein dort seien 136 000 Gebäude geflutet worden - zehn Prozent des Häuserbestandes.

Über die Zahl der Todesopfer der Flutkatastrophe gab es weiterhin keine Klarheit. US-Fernsehsender wie Fox News und CNN gaben am Freitag die inoffizielle Zahl von 39 Toten an. In der Stadt führte dies nach Medienberichten zu Engpässen bei Beerdigungsinstituten. Der Flugverkehr an den Flughäfen der Region sollte über das Feiertagswochenende in den USA aber wieder aufgenommen werden. «Unser Plan ist, schrittweise zum Normalbetrieb zurückzukehren», teilten die beiden großen Flughäfen der Stadt Houston am Freitag mit.

Feuerwehrleute hatten am Donnerstagabend damit begonnen, alle Häuser in den Flutregionen abzuklappern und nach Überlebenden zu suchen. «Wir kriegen die Kurve», sagte Houstons Bürgermeister Sylvester Turner am Freitag. Allerdings spitzte sich die Situation in einigen Gegenden weiter zu. Die Stadt Beaumont war wie eine Insel völlig von der Außenwelt abgesperrt. Das örtliche Krankenhaus plante, Neugeborene vorsichtshalber per Hubschrauber in andere Kliniken zu bringen.

In vielen Gegenden von Texas wuchs die Gefahr vor Seuchen. Messungen hatten ergeben, dass in der braun-grünen Hochwasserbrühe die Richtwerte etwa für Badequalität um mehr als das Hundertfache überschritten würden. Dies sei an sich noch keine Gefahr, jedoch ein Indikator, dass es zu Bakterien-Problemen kommen könnte, sagten Mediziner. Wegen der großen Mengen stehenden Wassers wurde auch eine Moskito-Plage befürchtet. Die Tiere können das Zika-Virus übertragen. In Beaumont waren rund 120 000 Menschen komplett ohne Trinkwasser, weil das Hochwasser das örtliche Wasserwerk lahmgelegt hatte.