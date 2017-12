Barcelona (dpa) - Auch der Winteranfang vermochte die Gemüter in Katalonien nicht abzukühlen. Als «Faschistin» wurde Inés Arrimadas am Donnerstag beschimpft, als sie in Barcelona im feinen Stadtviertel Les Corts ihre Stimme abgab.

«Geh' zurück nach Hause, Du bist keine Katalanin», musste sich die in Andalusien aufgewachsene Spitzenkandidatin der liberalen Partei Ciudadanos neben weiteren Schimpfwörtern und lauten Pfiffen auch anhören.

Bei der regionalen Parlamentsneuwahl in der spanischen Konfliktregion war die 36-Jährige größte Hoffnungsträgerin derjenigen, die dem Separatismus nach monatelanger Krise endlich ein Ende setzen wollen. Ciudadanos war am Ende auch die meistgewählte Partei, aber die Separatisten errangen zusammen erneut die absolute Mehrheit. «Fängt denn alles wieder von vorne an?», fragte sich ein Journalist im spanischen TV tief enttäuscht.

Es hatte viel Hoffnung gegeben - auf beiden Seiten. Arrimadas hatte versichert, die Verfechter der Einheit Spaniens und vor allem Ciudadanos würden bei der Wahl die Früchte ihrer Arbeit ernten. Der Ende Oktober abgesetzte separatistische Regionalpräsident Carles Puigdemont hatte währenddessen seinen Anhängern von Brüssel aus Mut gemacht. Die Unabhängigkeitsbefürworter würden die «Stärke eines unbeugsamen Volkes» unter Beweis stellen, schrieb er auf Twitter.

Der 54 Jahre alte Spitzenkandidat der Allianz JuntsxCat (Gemeinsam für Katalonien), der sich Ende Oktober nach Belgien abgesetzt hatte, um einer Festnahme zu entgehen, sollte Recht behalten. Als Zweitplatzierter hat er aufgrund der stärkeren möglichen Koalitionspartner am ehesten Chancen, erfolgreich eine Regierungsbildung und somit ein persönliches Comeback zu wagen.

Die Zentralregierung in Madrid, die Puigdemont nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum und einem Abspaltungsbeschluss absetzte, eine Neuwahl ausrief und Katalonien unter Zwangsverwaltung stellte, setzt weiterhin auf eine baldige «Rückkehr zur demokratischen Normalität», wie sich Ministerpräsident Mariano Rajoy dieser Tage ausdrückte.

Doch die Katalanen haben einen steinigen Weg vor sich. Lange, komplizierte und emotionsgeladene Koalitionsverhandlungen scheinen vorprogrammiert. Und alles unter Zeitdruck. Denn die Uhr tickt: Gibt es innerhalb der vorgegebenen Fristen etwa bis Mitte April keine neue Regierung, müsste Ende Mai oder Anfang Juni wieder neu gewählt werden.

Im Zuge der Krise verlegten mehr als 3000 zum Teil sehr wichtige Unternehmen ihren Sitz aus der wirtschaftsstarken Region heraus, Zigtausende Touristen blieben weg und die ausländischen Investitionen gingen um mehr als 70 Prozent zurück. Die Gesellschaft ist polarisiert, ganze Familien sind zerstritten und reden nicht mehr miteinander. Jeder in Katalonien weiß, was die Stunde geschlagen hat. Am Donnerstag bildeten sich daher trotz des Werktags zum teil sehr lange Schlangen vor den Wahllokalen.