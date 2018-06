AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland weiß genau, was er sagt, auch wenn er sich danach über vermeintlich überzogene Reaktionen wundert. So auch jetzt: «Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.» Aus dem Zusammenhang gerissen? Falsch verstanden? Die Empörung ist jedenfalls so groß, dass Gauland sich am Montag zu einer Relativierung seiner Äußerung veranlasst sieht.

Als Gauland am Montag seine umstrittenen Äußerungen relativiert, reagiert er auf massiven Protest, etwa von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. «Die entstandene Wirkung bedaure ich», sagt er nun. Niemals sei es seine Absicht gewesen, die Opfer des Nationalsozialismus zu bagatellisieren oder gar zu verhöhnen.

Etwa zur gleichen Zeit, als Gauland am Montag diese Erklärung veröffentlicht, sagt der AfD-Scharfmacher Höcke in Berlin etwas in die Kameras, was er wohl als Unterstützung Gaulands verstanden wissen will. «Ober-Phrasendrescher vom Schlage einer Frau Kramp-Karrenbauer» sorgten mit ihrer Politik dafür, dass unsere Sozialversicherungssysteme «zur Plünderung freigegeben» würden. Sie seien zumindest indirekt dafür verantwortlich, «dass unsere Töchter und unsere Frauen angemacht, vergewaltigt und getötet werden». Mit solchen Tönen ist auch Höcke in der AfD keine Ausnahmeerscheinung.

«Populistische Hetze an der Grenze zur Strafbarkeit» nennt der Präsident des Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, in der «Rheinischen Post» das «Vogelschiss»-Zitat. Zu einer Verurteilung wegen Volksverhetzung werde es aber kaum reichen. Auch Höcke kam ohne strafrechtliche Konsequenzen davon, als er in einer Rede in Dresden «eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad» gefordert und mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal gesagt hat: «Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.» Einen Parteiausschluss Höckes hat danach vor allem Gauland verhindert.