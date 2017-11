Los Angeles (dpa) - Charles Manson war 36 Jahre alt, als er und

seine treuesten Anhänger im Frühjahr 1971 für die Ermordung der

schwangeren Schauspielerin Sharon Tate und weiterer Menschen zum

Tode verurteilt wurden.

Dunkle Augen mit einem durchdringenden Blick,

umrahmt von einer wilden Haarpracht - dieses Bild des sogenannten

Hippie-Sektenführers brannte sich damals ins Bewusstsein seiner

Landsleute ein.

Zu einer Hinrichtung kam es nicht. Das Strafmaß wurde später - nach Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien - in lebenslange Haft umgewandelt. Nach vielen Jahrzehnten hinter Gitter ist Manson nun tot. Laut Mitteilung der kalifornischen Gefängnisbehörde starb er am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Kern County (Kalifornien) eines natürlichen Todes. Er wurde 83 Jahre alt.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag hatte die Gefängnisbehörde ein Foto von Häftling Nummer B33920 veröffentlicht. Es zeigte Manson mit starrem Blick, einem langen, grauen Kinnbart, den Schädel kahlrasiert, bis auf einen kurzen Schopf Haare. Das Hakenkreuz,

das sich Manson vor Jahrzehnten auf die Stirn tätowieren ließ, ist noch deutlich zu erkennen.

2012 hatte der zuständige Ausschuss seinen zwölften Antrag auf Freilassung abgelehnt. Die Bewährungskommission listete Dutzende Verstöße auf, die Manson hinter Gittern begangen haben soll, von eingeschmuggelten Handys bis hin zum Besitz selbstgebastelter Waffen. Zudem habe er keinerlei Reue für seine Taten gezeigt, hielt ihm das Gremium vor.

Freiheit für Manson war undenkbar, dafür waren die Mordtaten der sogenannten Manson-Family im August 1969 zu bestialisch. Mit Bajonetten, Pistolen und Messern hatte der Sektenführer seine Anhänger in die Villa der 26-jährigen hochschwangeren Sharon Tate geschickt, der Frau von Regisseur Roman Polanski. Dutzende Male stachen die Täter auf sie und das ungeborene Baby ein. Auch vier Besucher wurden brutal umgebracht. Am nächsten Tag ging das Morden im Haus des Supermarktketten-Besitzers Leno LaBianca und seiner Frau Rosemary weiter.

Manson selbst behauptete damals, nie getötet und niemanden dazu

angestiftet zu haben. Tatsächlich war er bei den Bluttaten nicht

dabei, doch Staatsanwalt Vincent Bugliosi stellte ihn in dem

Mordprozess als satanisches Monster und Drahtzieher dar, dem die

Anhängerinnen wie «hirnlose Roboter» folgten.

Manson, der mit den Morden einen Rassenkrieg zwischen Schwarzen

und Weißen anstiften wollte, um am Ende selbst als Anführer

aufzutrumpfen, zeigte öffentlich nie Reue. In einem Fernsehinterview

im Jahr 1987 bedauerte er, nicht hunderte Menschen getötet zu haben.

Zum Schutz von Erde und Natur müsse die Bevölkerung dezimiert werden,

erklärte er. Manson lamentierte über Umweltverschmutzung,

schmelzendes Polareis und einen «sozialen Verfall».