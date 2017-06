Washington (dpa) - Donald gegen den Rest der Welt. Der Ausstieg aus dem historischen Pariser Klimaschutzabkommen steht sinnbildlich für die bisherige Präsidentschaft von US-Präsident Donald Trump. Statt Neues aufzubauen, reißt er das von seinen Vorgängern Erreichte ein.

Und viel wichtiger: Er entfernt sich immer weiter von traditionellen Partnern und Verbündeten in aller Welt. Der ausgestreckte Arm der Europäer hat spätestens mit Washingtons Paris-Ausstieg den Kontakt zur Neuen Welt verloren.

«Dieser Tag wird als Datum in die Geschichte eingehen, an dem die USA als Führer der Freien Welt abgedankt haben», sagte der unter anderem für CNN tätige Politologe und Autor Fareed Zakaria. «Es ist in wirtschaftlicher Hinsicht falsch, in geopolitischer Hinsicht auch. Es ist eine Lose-Lose-Situation für die USA und die Welt.» Trump fordere die Allianzen heraus, die die Welt bisher zusammenhielten.

Der Paris-Ausstieg der USA öffnet der Welt vier Monate nach Trumps Amtsübernahme endgültig die Augen. Angela Merkels Satz, Europa müsse sein Schicksal selbst in die Hand nehmen, bekommt neue Bedeutung. Alle hatten ihn irgendwie vor Augen, aber viele wollten es lange nicht wahrhaben - die USA auf einer Stufe mit den Paris-Verweigerern Syrien und Nicaragua?

Jetzt fallen die Masken: «So geht das nicht», sagt etwa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, und es sei die Pflicht, Trump das auch mitzuteilen. Auch Kanzlerin Angela Merkel zeigte Flagge: «Wir brauchen dieses Pariser Abkommen, um unsere Schöpfung zu bewahren. Nichts kann und wird uns dabei aufhalten.»

Auf Trumps Hinweis, er wolle Paris nachverhandeln, sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron barsch: «Es gibt nichts zu verhandeln.» Und er ruft Trump mehr oder weniger sarkastisch zu: «Let's make our planet great again!» Lange hat kein US-Präsident so mit sich umspringen lassen müssen. Trump wollte verhindern, dass die Welt über Amerika lacht, wie er in seiner Rede betonte.

Die Gipfeltreffen bei der Nato in Brüssel und der G7 auf Sizilien standen in der vergangenen Woche wegen Trump bereits kurz vor dem Scheitern. Merkel dürfte mit einigermaßen sorgenvoller Miene in Richtung ihrer Geburtsstadt Hamburg blicken. Dort treffen sich Anfang Juli die Staats- und Regierungschefs der G20. Wie mit Trump Kompromisse erreicht werden sollen, steht in den Sternen.