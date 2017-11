Sutherland Springs (dpa) - Bei der Bluttat in einer Kirche in Texas mit 26 Toten gibt es laut den Ermittlern Hinweise auf ein familiäres Motiv. Man wisse, dass der Täter wütend auf seine Schwiegermutter gewesen sei, sagte Freeman Martin vom texanischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit.

Diese habe die Kirche in der Vergangenheit besucht. Am Sonntag war sie aber nicht dort. Der örtliche Sheriff Joe Tackitt bestätigte mehreren US-Sendern, der Todesschütze habe persönliche Beziehungen in die Gemeinde. Angeheiratete Familienmitglieder von ihm hätten dort Gottesdienste besucht. Darunter sei auch seine Ex-Frau gewesen.

Der 26-jährige Devin Patrick Kelley hatte in der Kirche des kleinen Ortes Sutherland Springs am Sonntag während des Gottesdienstes das Feuer eröffnet und 26 Menschen getötet. Etwa 20 weitere wurden verletzt. Die Opfer sind den Angaben zufolge zwischen 5 und 72 Jahre alt. 23 Tote wurden in der Kirche gefunden, zwei davor. Ein weiteres Opfer starb Behördenangaben zufolge später im Krankenhaus. Der Schütze wurde nach der Tat tot in seinem Wagen gefunden.

Kelley soll sich nach der Tat selbst erschossen haben. Er richtete eine Waffe gegen sich, nachdem er auf der Flucht von einem bewaffneten Bürger angeschossen worden war, berichteten mehrere US-Sender unter Berufung auf Tackitt.

Eine Sprecherin der US-Luftwaffe sagte dem Sender, ein Militärgericht habe den heute 26-jährigen Mann im Jahr 2012 wegen Angriffen auf seine Frau und das gemeinsame Kind verurteilt. Zwei Jahre später sei er aus der Luftwaffe entlassen worden.

Nach Behördenangaben wurde der Täter gegen 11.20 Uhr (Ortszeit) zunächst an einer Tankstelle der Ortschaft gesehen. Er ging dann über die Straße zur Kirche und begann noch außerhalb, mit einem Gewehr zu schießen. In seinem Auto fand die Polizei mehrere Waffen. Nach Darstellung des Gouverneurs handelt es sich um die schlimmste Tat eines einzelnen Schützen in der Geschichte des Bundesstaates Texas.

Vier ihrer Enkelkinder und ihre Schwiegertochter hätten sich in der Kirche befunden, sagte Sandy Ward dem Sender MSNBC. Ihre siebenjährige Enkelin sei getötet worden, der jüngste Enkel (5) liege im Krankenhaus. «Ich fühle mich taub, mein ganzer Körper ist taub.»

Kelleys Onkel sagte laut NBC: «Ich hätte niemals gedacht, dass Devin zu solchen Dingen in der Lage wäre. (...) Meine Familie wird wegen seiner feigen Tat leiden, (...) Es tut mir so leid um die Opfer von Texas.»