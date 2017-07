Berlin (dpa) - Die Polizeirazzien finden in der Türkei meist zu unheiligen Zeiten statt: Nachts, wenn die Menschen schlafen, oder im Morgengrauen. Zehntausende Türken haben diese Erfahrung in den vergangenen Monaten machen müssen.

Nun warnt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, dass auch Deutsche in der Türkei «vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher sind». Die verschärften Reisehinweise des Auswärtigen Amtes richten sich vor allem an Türkei-Urlauber. Aber was ist mit denjenigen Deutschen, die in der Türkei leben?

Deren Sorge ist in den vergangenen Monaten stetig gewachsen - und spätestens mit der Verhaftung von Peter Steudtner ist sie bei manchen Bundesbürgern in Istanbul in Angst umgeschlagen. Denn die Inhaftierungen der deutschen Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu Corlu waren aus deutscher Sicht zwar unrechtmäßig, sie folgten aber zumindest noch einer Logik, und zwar der von autoritären Staaten: Regierungskritische Journalisten werden eingesperrt.

Bei Peter Steudtner - einem Menschenrechtler, der für ein paar Tage für einen Workshop nach Istanbul kam - scheint dagegen jede Logik zu fehlen. Es sei denn, es verhält sich wie von der «Bild»-Zeitung berichtet, und das wäre erst recht beunruhigend: «Bild» berichtet unter Berufung auf deutsche Diplomaten, dass Erdogan die inhaftierten Deutschen wie Geiseln benutze, um die Bundesregierung zur Auslieferung mutmaßlicher Putschisten zu zwingen.

Mit Erdogans Behauptung, dass die Inhaftierungen der Deutschen rechtsstaatlichen Prinzipien folgen würden, räumt das Auswärtige Amt mit ungewöhnlich deutlichen Worten auf: Journalisten würden «offenbar auf politische Anordnung aus der türkischen Regierung» in die Nähe von Terroristen gerückt. Steudtner und den anderen inhaftierten Menschenrechtlern vorzuwerfen, sie hätten Verbindungen zu Terrorgruppen, sei «offensichtlich an den Haaren herbeigezogen».

In Istanbul machte sich schon vor Gabriels Warnung das Gefühl breit, dass es jeden Deutschen treffen kann - zumindest wenn er zu jenen Gruppen gehört, die die Regierung am liebsten sowieso nicht im Land hätte. «Ich habe den Eindruck, es gibt keine Grenzen mehr», sagt etwa ein deutscher Stiftungsvertreter in Istanbul. «Das ist schon eine neue Stufe. Es gibt Angst. Und ich bin natürlich auch nervös.»

Der Stiftungsvertreter will anonym bleiben, wie inzwischen fast alle Deutschen in Istanbul, die sich zur Lage in der Türkei äußern, was an sich schon einiges über das Klima aussagt. Die politischen Stiftungen Deutschlands werden immer wieder zum Ziel von Hetzkampagnen regierungsnaher türkischer Medien, die ihre «Berichterstattung» nicht nur in dieser Hinsicht oft frei erfinden.