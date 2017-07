Berlin (dpa) - Für Magdalena Freudenschuss ist das völlig absurd. Ihr Lebensgefährte, der Menschenrechtler Peter Steudtner, fährt zu einem Stressbewältigungs-Workshop nach Istanbul und landet wegen angeblicher Unterstützung einer Terrororganisation in Untersuchungshaft.

Wann Freudenschuss den 45-jährigen Familienvater wiedersehen wird, steht in den Sternen. So wie das Schicksal des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der seit bald 150 Tagen - ohne Anklageschrift - in Isolationshaft sitzt. Ihm wird «Terrorpropaganda» und «Aufwiegelung der Bevölkerung» vorgeworfen.

Am Dienstag verhängte ein Richter Untersuchungshaft gegen Steudtner aus Berlin, die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser, und vier weitere Menschenrechtler. Freudenschuss hofft nun auf deutsche Verhandlungskunst. Auf dass es der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gelinge, «auf diplomatischem Weg die Freilassung dieser Menschenrechtsverteidiger und -verteidigerinnen und auch Peters zu erreichen». Die Frau von Deniz Yücel, Dilek Mayatürk-Yücel, wirkt skeptischer. Auf die Frage, ob die Bundesregierung genug unternehme, um ihren Mann freizubekommen, sagte sie kürzlich: «Um das zu beantworten, müsste ich wissen, was genau unternommen wird.»

Das wüssten viele gern. Vor allem das Kanzleramt hält sich mit öffentlichen Äußerungen oft zurück. Während viele Politiker am Dienstag Konsequenzen fordern, zeigt sich die Bundesregierung nur besorgt. Merkels Position ist, dass es mehr bringe, solch hochsensiblen Fragen vertraulich und gesichtswahrend mit der Gegenseite zu besprechen. Doch mit Erdogan ist das bisher nicht von Erfolg gekrönt. Die Grünen sprechen von Kuschelkurs.

Die Türkei untersagte Bundestagsabgeordneten, die Bundeswehr in Incirlik zu besuchen, weil Deutschland türkischen Offizieren nach dem Putsch in der Türkei vor einem Jahr Asyl gewährt hat. Deutschland gab Incirlik als Standort auf und fliegt Aufklärungsflüge gegen den IS künftig von Jordanien aus. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) betonte im Juni in Ankara zum Bundeswehrabzug: «Wir wollen das mit unseren türkischen Kollegen in großer Friedfertigkeit machen, ohne große Auseinandersetzungen.» Sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu versicherte, ein Besuch deutscher Abgeordneter in Konya sei ja möglich.

Danach verhinderte die politische Führung der Türkei wegen der angespannten bilateralen Beziehungen aber auch einen Besuch von deutschen Parlamentariern bei den deutschen Soldaten in Konya, von wo aus die Nato AWACS-Aufklärungsflüge gegen die Terrormiliz IS startet. Merkel findet «das Ganze misslich, ausgesprochen misslich». Mehr aber auch nicht. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, findet, die Merkel-Regierung lasse sich vorführen. Es stelle sich die Frage der Selbstachtung, sagt er dem Sender n-tv.