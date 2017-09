Berlin (dpa) - Ein mit Rekordverlusten teuer erkaufter Wahlsieg der Union. Der historische Tiefpunkt einer linken Volkspartei. Die Großen so klein wie noch nie.

Und es geht noch weiter: Das erste echte Comeback einer Partei in der Geschichte des Bundestags. Der Sensationserfolg einer rechten Newcomer-Truppe. Das größte Parlament seit 1949. Die Bundestagswahl 2017 hat eine Menge Superlative zu bieten. Und auch sonst noch so einiges.

VOLKSPARTEIEN MIT WENIG WAHLVOLK: Die großen Parteien sind massiv geschrumpft. Union und SPD fuhren massive Verluste ein und landeten auf ihren niedrigsten Ergebnissen im Bund seit 1949 (CDU/CSU) beziehungsweise in der Nachkriegsgeschichte überhaupt (SPD). Zusammen kommen sie jetzt nur noch auf 53,5 Prozent. Nie waren sie schwächer - selbst 2009 waren es zusammen noch 56,8 Prozent. Die goldene Zeit der Volksparteien liegt lange zurück. In den 70er Jahren erhielten CDU, CSU und SPD zeitweise gemeinsam mehr als 90 Prozent. Damals gab es aber nur drei Fraktionen im Bundestag, die FDP war bei der Regierungsbildung oft das Zünglein an der Waage.

COMEBACK IST MÖGLICH: Nach vier Jahren Auszeit kehren die Liberalen in den Bundestag zurück - die Schmach der «außerparlamentarischen Opposition» geht für die FDP schnell zu Ende. Das gelang noch nie einer Partei. Bisher galt: Wer einmal so richtig raus ist, kommt nicht wieder rein. Grüne (1990) und Linke (2002) waren nach Wahlabstürzen zumindest mit einer Rumpftruppe im Parlament vertreten.

DER ERFOLGREICHSTE NEWCOMER: Erstmals seit 1990 schafft es mit der AfD ein Neuling in den Bundestag. Dass die rechtsnationale Alternative für Deutschland - vor vier Jahren als Anti-Euro-Partei noch knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert - gleich mit einem zweistelligen Ergebnis (12,6 Prozent) ins Parlament einzieht, ist ein echtes Novum.

RECHTSRUCK: Mit der AfD ist erstmals seit 1961 wieder eine Partei rechts von CDU und CSU im Bundestag vertreten. Damals schied die nationalkonservative Deutsche Partei (DP) aus, die einige Jahre sogar an der Regierung beteiligt war. Danach scheiterten aber alle Versuche rechtsradikaler Parteien, ins wichtigste deutsche Parlament zu gelangen: Die NPD verzeichnete 1969 immerhin 4,3 Prozent, die Republikaner kamen 1990 nicht über 2,1 Prozent hinaus. Der aktuelle Rechtsruck geht einher mit dem Bedeutungsverlust von Mitte-Links: SPD, Grüne und Linke kommen zusammen auf nicht einmal 40 Prozent.