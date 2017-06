Washington (dpa) - Wer die sieben Seiten Bekenntnis des James Brien Comey liest, weiß phasenweise nicht mehr, ob er ein Drehbuch für einen Politthriller vor sich hat oder die öffentliche Erklärung des geschassten obersten Polizisten der USA.

Das Dauerfeuer der Skandale, Widersprüche, Eigenartigkeiten und Brüche in der Präsidentschaft Donald Trumps, es hat viele Maßstäbe verrückt.

Unter Eid wird der ehemalige FBI-Chef am Donnerstag aussagen, der Präsident der USA habe ihn gebeten, Ermittlungen gegen seinen nationalen Sicherheitsberater bleiben zu lassen. Der Präsident habe seine Loyalität eingefordert. Habe die Schwierigkeiten beklagt, die ihm die Russland-Ermittlungen machten.

Das ist zunächst mal nur die Aussage einer Seite. Aber James Comey gilt nicht eben als Hallodri, und die Sprengkraft seiner Worte ist noch kaum abzusehen.

Es scheint soweit gekommen in Washington, dass es normal ist, wenn der FBI-Chef nach jeder Begegnung mit dem Präsidenten mal besser sofort in einem Memo festhält und weitergibt, was ihm gerade widerfahren ist. Seine Berichte beschreiben bizarre Situationen. Wie er mit einem Abendessen in größerem Kreis gerechnet hat, sich aber unversehens alleine mit Trump im Green Room des Weißen Hauses wiederfindet, an einem kleinen ovalen Tisch, an dem er um seinen Job ringen und irgendwie auch des Kaisers Ring küssen soll.

Das erstere tut er, letzteres nicht, vermutlich einer der Gründe für seinen Rauswurf. «Trump und Comey waren von Beginn an wie Öl und Wasser», kommentiert CNN.

Comey hat zwar zunächst nur vieles von dem bestätigt, was in den weidlich gefütterten US-Medien seit Wochen kursiert. Aber dass er es tut - vor allem wie er das tut, ist sensationell. Die «Washington Post» nimmt das in einer Satz-für-Satz-Analyse auseinander. Das Weiße Haus wird nun voraussichtlich versuchen, Comey als unsicheren Kantonisten darzustellen, der großspurig seine Kompetenzen überschritten habe und den keine Seite leiden könne. Der Präsident habe ihn feuern dürfen, habe das gemacht, na und? Aber so einfach wird das dieses Mal nicht werden.

Die Republikaner werden unruhig. Ihr Präsident jammert laut Comey nun selbst, dass dieses ganze Russland-Ding sein Präsidentsein erschwere. Kein einziges großes Gesetzesvorhaben ist dort, wo es ihrer Ansicht nach angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Weißem Haus und Kongress sein sollte. Trumps Ohio-Trip, den er zu einem satten Werbefeldzug für sein Billionen-Projekt Infrastruktur nutzen wollte, er bleibt am Mittwoch beinahe unbemerkt. Comey, FBI, Michael Flynn, Russland, der Wahlkampf 2016 - all das verbrennt weiter fast allen Sauerstoff.