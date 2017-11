Berlin (dpa) - Stundenlang ringen die Jamaika-Unterhändler um eine Einigung, um kurz vor Mitternacht aber lässt die FDP die Verhandlungen platzen - und sorgt für Entsetzen und Schockstarre. Das Protokoll eines ganz besonderen Sonntags in Berlin.

10.40 Uhr: Die ersten Unterhändler treffen ein. Die Flaggen vor der Landesvertretung Baden-Württembergs am Berliner Tiergarten wehen auf Halbmast - es ist Volkstrauertag.

10.53 Uhr: Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagt: «Es ist an der Zeit, dass wir Entscheidungen treffen.» Seit vier Wochen sondieren CDU, CSU, Grüne und FDP.

10.54 Uhr: FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagt auf die Frage eines Reporters, ob eine Einigung gelingen kann: «Ja, wenn alle mutig genug sind.»

11.07 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner kommt an, mit einer «Bild am Sonntag» in der Hand. Der Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin hat dem Blatt gesagt: «Wir werden nicht akzeptieren, dass Menschen, denen bereits ein niedrigerer Schutzstatus per Gesetz zugewiesen wurde, auch noch vom Familiennachzug ausgeschlossen werden. Das ist unmenschlich.» Das kommt bei vielen in der FDP nicht gut an.

11.24 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel trifft ein und geht rein, ohne ein Statement abzugeben - und begleitet von Pfiffen und Buhrufen von Kohle-Beschäftigten aus der Lausitz, die um ihre Jobs fürchten.

11.30 Uhr: Die Sondierungen werden fortgesetzt. Die Lage ist verfahren. In Teilnehmerkreisen heißt es, immer wieder seien tatsächliche oder angebliche Kompromissvorschläge gemacht worden, die dann zum Teil wieder in Frage gestellt werden. Zu den Hauptstreitpunkten gehören Migration, Klimaschutz und Finanzen.

13.45 Uhr: Ein ums andere Mal wechseln die Formate in den Sondierungs-Verhandlungen. Die sechs Chef-Unterhändler tagen, dann wieder gibt es parteiinterne Beratungen. Dem Vernehmen nach haben die Grünen der CSU bei der Zuwanderung ein Kompromissangebot gemacht. Nur mit einer Einigung bei diesem Thema sei ein Gesamtpaket möglich, heißt es. Beim Thema Finanzen scheint es Fortschritte zu geben.

16.16 Uhr: Merkel ist durch bodentiefe Fenster, vor denen sich Reporter drängeln, im Foyer der Landesvertretung zu sehen. Zusammen mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen unterhält sie sich kurz mit Grünen-Politikern. In Teilnehmerkreisen heißt es, die Chancen auf eine Einigung stünden gut.

18.00 Uhr: Die Verhandlungen gehen erneut in die Verlängerung: Vor allem die FDP hatte zuvor betont, dass man bis 18.00 Uhr zu einem Ergebnis kommen wolle.