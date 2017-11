Altena (dpa) - Andreas Hollstein ist 54 Jahre alt und hat ein drittes Leben geschenkt bekommen. So sieht es der Bürgermeister der sauerländischen Kleinstadt Altena am Tag nach der Messerattacke in einem Döner-Imbiss, die das ganze Land in Aufruhr versetzt hat.

Nur 15 Stunden nach dem wohl fremdenfeindlich motivierten Angriff auf ihn geht Hollstein schon an die Öffentlichkeit. Angeschlagen, noch merklich unter Schock, bleich, aber doch gefasst. «Ich kann sagen, dass ich mich gestern gefühlt habe wie auf meinem dritten Geburtstag.» Vor einigen Jahren sei er vom Krebs geheilt worden. «Und gestern Abend habe ich ein drittes Leben geschenkt bekommen.»

Es war knapp für den Bürgermeister des Burgstädtchens, der mit seiner liberalen Flüchtlingspolitik viele positive Schlagzeilen gemacht hatte. Nur eine leichte Schnittverletzung am Hals, die in einer Klinik geklebt wurde. Das Pflaster links am Hals fällt kaum auf.

Es hätte ganz anders ausgehen können, schildert Hollstein: Ja, er habe um sein Leben gefürchtet, «das ich heute vielleicht nicht mehr hätte, wenn ich nicht Hilfe bekommen hätte». Seine Helfer waren vor allem die Imbissbetreiber Ahmet Demir (27) und dessen Vater Abdullah Demir (60), die beherzt eingriffen und den tobenden 56-jährigen Angreifer in Schach hielten.

«Ich hatte mich gerade mit dem Bürgermeister unterhalten, als der Mann reinkam, er sah eigentlich ganz normal aus», schildert Ahmet Demir, noch immer entsetzt. «Er hat plötzlich so ein großes Messer aus der Tasche gezogen und dem Bürgermeister mit einer Hand an den Hals gehalten und mit anderen hat er ihn in den Schwitzkasten genommen.» Sein Vater kam hinzu, konnte dem Angreifer das Messer aus der Hand schlagen, verletzte sich dabei selbst leicht.

Der 30-Jährige Ahmet glaubt: «Der Mann war total entschlossen. Er wollte die Sache beenden.» Seine Mutter sei zur Polizeistation gelaufen, die keine 30 Meter entfernt ist. Glück für Hollstein. Die Beamten waren sofort zur Stelle, vollbewaffnet. Abdullah Demir, 1992 aus der Türkei eingewandert, meint: «Gewalt ist immer falsch.»

Und das soll aus Sicht Hollsteins auch die Botschaft sein aus Altena. Hass sei immer ein Irrweg, mahnt der CDU-Politiker und Vater von vier Kindern. «Ich glaube, dass das Gift, was Menschen säen, vor allem durch die sozialen Medien, Eingang in simple Gemüter findet. Als solchen würde ich auch den Täter beschreiben.» Der Angreifer hätte bei der Tat gerufen: «Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena.»