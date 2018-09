Washington (dpa) - In der Stunde großer Not greift Donald Trump auf einen «Getreuen» zurück: «Kim Jong Un aus Nordkorea verkündet standfesten Glauben an Präsident Trump», schrieb er am Donnerstagmorgen auf Twitter. «Danke, Vorsitzender Kim!»

Ist es Hilflosigkeit, wenn sich der US-Präsident an die Worte eines Diktatoren klammert? Oder ist es Gedankenlosigkeit? Oder nur ein misslungener Versuch eines Ablenkungsmanövers?

Der verzweifelt wirkende Tweet des Präsidenten ist vermutlich einem Mitglied seiner Regierungsmannschaft geschuldet, dessen Gastbeitrag an diesem schwül-heißen Spätsommermorgen die «New York Times» schmückt. Ein «Op-Ed», noch dazu in einer völlig ungewöhnlichen Regelverletzung der Zeitung anonym veröffentlicht, hat die ganze Nation in Rage gebracht.

Kernaussage: In der Trump-Regierung gibt es eine Reihe von Leuten, die jeden Tag hart arbeiten, einen durchgeknallten Präsidenten an der Leine zu halten. Gleich am Tag nach der Veröffentlichung meldeten sich zwei weitere Mitglieder der Administration bei der Nachrichtenplattform Axios: «Er nimmt uns die Worte aus dem Mund», sagten sie über den anonymen Schreiber.

Das Kürzel «Op-Ed» steht im angelsächsischen Journalismus für ein «Opposite Editorial», einen Gastbeitrag, der inhaltlich und bezüglich seiner Platzierung im Blatt der Linie der Redaktion «gegenüber» steht. Die jetzige Enthüllung bewegt sich indes durchaus auf der Linie der «New York Times».

Sie belegt, was die Zeitung seit mehr als anderthalb Jahren versucht zu untermauern: «Im Weißen Haus herrscht pures Chaos.» Der anonyme Autor sieht sich dem Vorwurf der Feigheit ausgesetzt, die Zeitung selbst geht mit dem ungewöhnlichen Schritt auch ein Risiko ein: Meinungsbeiträge ohne Namen gelten in den USA als schmutziger Journalismus. Vizepräsident Mike Pence forderte die Redaktion umgehend auf, sich zu schämen. «Unser Büro steht über solch amateurhaftem Verhalten», schrieb sein Sprecher Jarrod Agen.

In drastischen Worten beschreibt der Autor oder die Autorin, wie es in Washington, im Hause 1600 Pennsylvania Avenue seit gut anderthalb Jahren zugeht. Und nicht zuletzt, dass es gar nicht darum gehe, die Politik von Trump zu verändern - die sei gar nicht so schlecht. Sondern vielmehr sein Verhalten, das leichtsinnig sei, unberechenbar - erratisch eben. Ein Verhalten, das zur Spaltung des Landes beitrage, das Unfrieden stifte, das einen Mangel an Moral erkennen lasse. Oder wie es der demokratische Abgeordnete Adam Schiff ausdrückte: «Die Frage ist, wie man es schafft, auf ethische Weise für einen völlig unethischen Präsidenten zu arbeiten.»