Washington (dpa) - Drei Ehen, fünf Kinder, acht Enkel: Donald Trump blickt auf eine wechselhafte Familiengeschichte zurück. Ein Überblick zur neuen First Family.

MELANIA TRUMP ist Trumps dritte Ehefrau und künftige First Lady. Möglicherweise wird diese Rolle inhaltlich aber eher Tochter Ivanka ausfüllen. Die Rolle des aus Slowenien stammenden Ex-Models Melania (46) wurde bisher nicht klar. Im Wahlkampf und nach dem -sieg hielt sie sich im Hintergrund. Spott erntete sie für einen geschönten Lebenslauf und ihre Rede beim Parteitag der Republikaner, die Plagiate einer Rede Michelle Obamas enthielt. Sie wird mit Sohn Barron zunächst in New York bleiben.

IVANKA TRUMP, Tochter aus der Ehe mit Ex-Frau Ivana, gilt als engste Vertraute des künftigen Präsidenten und als sein Augapfel. Viele bezeichnen Ivanka (35) als «wahre First Lady». Die Geschäftsfrau wirkte im Rennen ums Weiße Haus und hinter den Kulissen entscheidend mit. Sie zog sich aus dem Firmenimperium des Vaters und der eigenen Firma zurück. Das könnte die Vorbereitung auf eine politische Karriere bedeuten, auch wenn sie zunächst keinen offiziellen Posten übernehmen wird. Sie will sich für Bildung und Frauen einsetzen. Ihr Einfluss auf den Vater bleibt enorm.

JARED KUSHNER, Trumps Schwiegersohn, ist eine Schlüsselfigur. Er ist einer der wichtigsten Ratgeber Trumps und wird auch offiziell Berater im Weißen Haus. Das könnte große Interessenkonflikte bedeuten. Der 36-jährige Immobilienunternehmer hält Drähte zu wichtigen Persönlichkeiten und Branchen. Er war an zentralen Entscheidungen des Wahlkampfs und der Auswahl von Trumps Kabinett beteiligt. Kushner stammt aus einer Familie wohlhabender Demokraten. Anders als Trump sucht er das Rampenlicht nicht. Mit Ivanka Trump hat er drei Kinder.

ERIC und DONALD TRUMP JR., die beiden Söhne aus Trumps erster Ehe, mischten schon im Wahlkampf kräftig mit. Sie sollen nun das Firmenimperium ihres Vaters leiten. Eric Trump (33) ist mit der TV-Produzentin Lara Yunaska verheiratet, Donald Trump Jr. (39) hat mit dem Model Vanessa Kay Haydon fünf Kinder. Die Brüder sind leidenschaftliche Großwild-Jäger.

TIFFANY TRUMP war von allen Trump-Kindern schon im Wahlkampf am wenigsten sichtbar. Daran hat sich nach dem Wahlsieg nichts geändert. Die 23-jährige Tochter aus zweiter Ehe mit Marla Maples steht ihrem Vater angeblich weniger nah als die anderen Nachfahren. Der New Yorkerin wird ein sehr luxuriöser Lebenswandel nachgesagt. Sie hat nach einem Studium der Soziologie und Urbanistik einen Abschluss der Universität Pennsylvania.

BARRON TRUMP, zehnjähriger Sohn und einziges Kind Trumps mit Ehefrau Melania, würde als jüngster Junge seit John F. Kennedy Jr. im Weißen Haus aufwachsen. Er bleibt aber mindestens bis zum Sommer und dem Ende des Schuljahres mit seiner Mutter in New York. Barron hat nach Angaben Melanias im Trump-Tower ein eigenes Stockwerk. Spricht angeblich fließend Slowenisch und soll sehr, sehr brav sein. Trump nennt ihn «Mini Donald».