Brüssel (dpa) - So weit ist Brüssel nicht von Berlin entfernt. Das hat für Angela Merkel den Vorteil, dass sie um 13.00 Uhr in der EU-Hauptstadt noch vor die Journalisten treten kann, und am Nachmittag schon bei den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition dabei ist.

Es hat aber auch die Konsequenz, dass in Brüssel sehr genau verfolgt wird, wie es denn nun in Berlin mit der Kanzlerin weitergeht. «Kompliziert» sei die Lage zuhause, soll Merkel auf entsprechende Nachfragen geantwortet haben.

Sie hat es eilig, nach Berlin zurückzufliegen. Gerade zehn Minuten nimmt sie sich am Freitag Zeit für die Pressekonferenz. Dass sie nun aber bei diesem EU-Gipfel, der sich vor allem mit der Türkei, den Flüchtlingen und den komplizierten Brexit-Verhandlungen befasst, geschwächt oder machtlos oder sonst eingeschränkt gewesen wäre, kann niemand behaupten. Beim Arbeitsfrühstück am Freitagmorgen sitzt Merkel im weißen Blazer am Kopf des großen ovalen Konferenztischs, wie die Chefin.

Dass der mögliche Koalitionspartner FDP schon öffentlich über ein vorzeitiges Ende ihrer Kanzlerschaft spekuliert, wird hier kaum zur Kenntnis genommen. Natürlich müssten künftig FDP und Grüne einbezogen werden, wenn es um konkrete EU-Beschlüsse geht, sagt Merkel. Aber: «Die Beschlüsse heute sind so allgemein, dass sich dagegen natürlich niemand wenden wird.»

«Hier reist eine normale Bundeskanzlerin an», hieß es vor dem Gipfel aus Merkels Umfeld. Selbst nach der konstituierenden Sitzung des Bundestags in der nächsten Woche sei sie weiter geschäftsführend im Amt, mit rechtlich denselben Befugnissen. Sicherheitshalber bittet Merkel die EU-Partner um Geduld.

Eine ganz normale Kanzlerin. Nach der ersten Arbeitssitzung kurz nach Mitternacht sieht sie müde aus. «Guten Morgen», sagt sie, ein bisschen ironisch, aber die späte Stunde ist nicht wirklich ungewöhnlich in Brüssel. Dann zeigt sich Merkel pragmatisch wie immer: Türkei-Hilfen kürzen, aber in «verantwortbarer Weise». Auch beim Brexit glaubt sie an den Erfolg. «Ich habe da eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel, wenn wir geistig alle klar sind.» Wenn es mal zwei oder drei Wochen länger dauert, dann ist das eben so.

Es kommt Merkel dabei zugute, dass nach den hochfliegenden Reformplänen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nun wieder Nüchternheit einkehrt in der Welt der Europäischen Union. Künftig sollen mehr Entscheidungen auf Chef-Ebene fallen, mehr Effizienz ist das Ziel. «Echte Lösungen für echte Probleme» will Ratspräsident Donald Tusk.