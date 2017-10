Berlin (dpa) - Es ist eine Premiere für Horst Seehofer - und für die Grünen-Spitze. Am Dienstagabend empfangen Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt den CSU-Chef in ihrer Berliner Parteizentrale, mehr als eineinhalb Stunden sitzen sie zusammen.

Hinterher zeigen die drei sich in aufgeräumter Stimmung: «Er hat's überlebt», witzeln die Grünen, er sei «Lebensoptimist, bis zum Beweis des Gegenteils», sagt Seehofer mit Blick auf die kommenden Gespräche über eine Koalition von Union, FDP und Grünen.

Alle Jamaika-Partner haben ihre Ziele und Sorgen, aber die Gräben zwischen CSU und Grünen sind besonders tief. Inhaltlich - und überhaupt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Beispiel spricht noch am Dienstag von «linken Spinnereien». Solche Gehässigkeiten mögen in den eigenen Reihen gut ankommen, bei den Grünen befördern sie Trotz und Misstrauen. Um so wichtiger, dass Seehofer den «Good Cop» spielt und sich sozusagen in die Höhle des Löwen begibt. Eine freundliche Geste, die Türen öffnen kann.

Auch FDP und Grüne beäugen sich eher skeptisch. Und Schwarz-Gelb ist kein Selbstläufer mehr, seit es die FDP nach der letzten Koalition zerlegt hat. Doch jetzt müssen sie alle gemeinsam ran, denn die SPD setzt auf Opposition. Die Union lädt ein zu Gesprächen, FDP und dann die Grünen kommen. Zunächst getrennt, in kleinen Gruppen. Wenn sich die möglichen Jamaika-Partner am Mittwoch erstmals offiziell treffen, sind alle angespannt. Das ist die Ausgangslage:

UNION: Die Wahlschlappen im Bund und in Niedersachsen hin oder her: «In diese Sondierungsgespräche gehe ich sehr selbstbewusst mit meinen Freunden aus CDU und CSU», hat Kanzlerin Angela Merkel schon mal als Parole ausgegeben. Zwar rumort es in Teilen der Union. Die CDU-Chefin gibt sich aber demonstrativ entschlossen, nach langen drei Wochen Stillhalten eine schwarz-gelb-grüne Dynamik in Gang zu setzen. Das dürfte nebenbei auch Kritiker in den eigenen Reihen disziplinieren.

Tatsächlich musste sich ausgerechnet die Union als stärkste Kraft erstmal intern sortieren, um überhaupt verhandlungsfähig zu sein. Mit CSU-Chef Seehofer raufte sich Merkel deswegen vorab zusammen, um den schier endlosen Streit über die Flüchtlingspolitik vom Tisch zu bekommen. Die Kanzlerin willigte mit einigen Bedingungen in einen Zielwert von maximal 200 000 Flüchtlingen pro Jahr ein, den Seehofer als «Obergrenze» verstehen kann, ohne dass die CSU-Forderung auch so heißt. Jetzt kommt die Kompromissformel in den grün-gelben Härtetest.