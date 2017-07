Berlin (dpa) - Die geplanten schärferen Sanktionen der USA gegen Russland rücken nach dem klaren Votum im US-Senat näher. Russland soll damit für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Unterstützung der Assad-Regierung in Syrien und seine mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Wahl bestraft werden.

Das Gesetzespaket muss noch von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Legt der kein Veto ein, ist ein schwerer Handelskonflikt zwischen den USA und der EU unvermeidbar. Auch Moskau rüstet sich:

Was steht eigentlich in dem Sanktionsgesetz?

Es sieht neben neuen Strafen gegen Russland auch weitere Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea vor. Was Russland betrifft, will der Kongress dem «Wall Street Journal» zufolge unter anderem Restriktionen bei der Kreditvergabe verschärfen. Wer die Cybersicherheit untergräbt und bedeutende Transaktionen vornimmt, die den russischen Verteidigungs-und Geheimdienstsektor involvieren, soll mit Sanktionen belegt werden. An einigen Gemeinschaftsfirmen im Energiebereich soll nicht gerüttelt werden. Aber gegen neue Projekte, in denen eine mit Strafen belegte Person oder Einrichtung 33 Prozent Anteile oder mehr hat, sollen Sanktionen verhängt werden. Das Gesetz enthält auch eine Passage, der zufolge der US-Präsident Firmen bestrafen kann, die ein russisches Pipeline-Projekt stützen.

Was sorgt in Berlin und Brüssel für Unruhe?

Die neuen US-Sanktionen betreffen vor allem das Öl- und Gasgeschäft. Hier kämpfen die Amerikaner um mehr Absatz zur Stärkung heimischer Industrien. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte schon Mitte Juni dem US-Senat vorgeworfen, eigene wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Es gehe eigentlich um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt. Auch die EU hat wegen der Annexion der Krim gegen Russland Sanktionen verhängt. Die nun von Washington vorangetriebenen Strafen aber sind nicht mit der EU abgestimmt.

Können Sanktionen für eigene Wirtschaftsinteressen genutzt werden?

Kritiker sagen, dass Sanktionen kein Instrument zur Beförderung nationaler Exportinteressen sein können. Eine «extraterritoriale Anwendung» von Wirtschaftssanktionen sei völkerrechtlich fragwürdig, heißt es in der deutschen Wirtschaft. Gabriel stellte mehrfach klar: Eine «extraterritoriale Anwendung» werde keinesfalls akzeptiert.

Wo konkret könnte es deutsche Unternehmen treffen?

Nach Angaben des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft sind Unternehmen betroffen, die sich an Instandsetzung, Modernisierung oder dem Ausbau russischer Exportpipelines beteiligen. Im Visier stünden Firmen, die mit Russland an der Ostseepipeline NordStream2 bauen für russisches Erdgas nach Europa. Offenbar sei es Ziel, mehr amerikanisches Flüssiggas auf den europäischen Markt zu drücken. Es gebe 90 Export-Pipelines aus Russland. Auch die russische Bahn werde im Gesetz erwähnt, so der Ausschuss. Deutsche Firmen wollen sich am Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Russland beteiligen.