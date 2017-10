Berlin (dpa) - Auch Tage nach dem heftigen Sturm über Norddeutschland leiden Bahnreisende unter den Schäden, die «Xavier» angerichtet hat. Die Bahn hoffte, dass die Aufräumarbeiten größtenteils Anfang der neuen Woche abgeschlossen sind, wie eine Sprecherin zur Deutschen Presse-Agentur sagte.

«Wir arbeiten mit Hochdruck, aber es gibt Unwägbarkeiten. Darum ist eine genaue Prognose leider derzeit noch nicht möglich.» Seit Samstag rollen wieder Züge auf der wichtigen Ost-West-Verbindung zwischen Berlin und Hannover. Andere wichtige Strecken wie die von Berlin nach Hamburg waren weiterhin gesperrt.

In einer Bilanz listete die Bahn das Ausmaß der Schäden auf: Mehr als 1000 Streckenkilometer seien betroffen gewesen, an mehr als 500 Stellen habe es Beschädigungen gegeben, die von Bäumen auf den Gleisen oder den Oberleitungen bis zu umgeknickten Signal- und Oberleitungsmasten reichten. «Teilweise wurden die Fundamente der Oberleitungen aus dem Boden gerissen und mussten komplett neu gebaut werden. Zudem gab es weitere Bäume an den Strecken, die umzufallen drohten und gefällt werden mussten.»

Damit warb die Bahn auch um Verständnis dafür, dass erst allmählich ein vollständiger Überblick über die Sturmfolgen entsteht: Die Strecken hätten teils mit Helikoptern inspiziert werden müssen. «Manchmal wurde auch erst vor Ort festgestellt, wie groß der Schaden tatsächlich ist. Dann mussten Prognosen wieder angepasst werden und es kam zu weiteren Verzögerungen - beispielsweise auf der Strecke Berlin-Hannover.»

Angesichts dürftiger Informationen über Zugausfälle und -umleitungen muss die Bahn derweil heftige Kritik einstecken. «Wir leben in einem Zeitalter von Apps und digitaler Information und doch ist das Unternehmen Deutsche Bahn nicht in der Lage, seine Kunden ausreichend zu informieren», sagte der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Klaus-Dieter Hommel am Samstag in Frankfurt am Main. Ähnlich äußerte sich der Fahrgastverband Pro Bahn. «Es hat einfach an Informationen gefehlt», sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann der «Passauer Neuen Presse».

Der Sturm hatte am Donnerstag den Zugverkehr in der Nordhälfte Deutschlands lahmgelegt. Viele Reisende strandeten an Bahnhöfen. Weil die Aufräumarbeiten noch immer nicht abgeschlossen sind, soll die Strecke Hamburg-Berlin erst am Montag wieder befahrbar sein, hieß es. Den Reisenden werde eine Umleitung über Uelzen und Stendal angeboten. Die Verbindung Bremen-Hannover sollte ab Sonntag wieder aufgenommen werden.