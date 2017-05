Manchester (dpa) - Wer war Salman Abedi, der Attentäter von Manchester? Je mehr Details zu dem Briten mit libyschen Wurzeln und seinen mutmaßlichen Helfern ans Tageslicht kommen, umso deutlich wird: Der 22-Jährige war wohl nur ein Rad in einem größeren Terror-Getriebe.

«Es ist klar, dass es sich um ein Netzwerk handelt, dem wir nachgehen», sagt der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins. Mindestens 22 Menschen hat Abedi am Montagabend vor einer Konzerthalle in der nordenglischen Stadt mit in den Tod gerissen. Eine Festnahme nach der anderen gab es seither in Großbritannien, auch in Libyen wurden Verdächtige festgesetzt. Zu ihnen zählen auch Mitglieder des Familien-Clans in Nordafrika. Viele Briten, bekannt für ihre Haltung auch in Extremsituationen, stehen unter Schock. Vor allem die Menschen in Manchester.

«Hier hat es noch nie Ärger gegeben», berichtet eine Nachbarin in der Elsmore Road über den Gartenzaun hinweg der Deutschen Presse-Agentur. Hier steht das Haus, in dem Abedis Familie gelebt haben soll. Es ist weiträumig von der Polizei abgesperrt, ein Teil der Straße gleich mit. Sie kenne den Attentäter nicht, sagt die blonde Frau, die dort seit zwei Jahren lebt. Sie finde das aber alles «furchteinflößend».

Der Attentäter war ein stiller Zeitgenosse, der unauffällig und zurückgezogen lebte. Ruhig, respektvoll, freundlich. So lauten Beschreibungen von Menschen, die ihn von früher kannten. Mit wem hat er zusammengelebt? Womit hat er überhaupt sein Geld verdient? Wer waren seine Freunde? Es gibt Fragen über Fragen.

Auf Spurensuche: Abedi kam 1994 in Großbritannien auf die Welt und wuchs in Manchester auf. Als Jugendlicher besuchte er von 2009 bis 2011 das Burnage Media Arts College, wie die Schulleitung bestätigt. Die Schule liegt im Stadtteil Fallowfield südlich des Stadtzentrums.

Von 2014 bis 2016 studierte Abedi Betriebswirtschaft an der Universität Salford. Er habe sein Studium abgebrochen, hätte eigentlich dieses Jahr seinen Abschluss machen sollen, heißt es dort. Wie war Abedi als Mensch? Dazu wolle man nichts sagen, sondern die Entwicklung abwarten, sagt ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.



Abedis Eltern waren Berichten zufolge vor dem Gaddafi-Regime aus Libyen geflohen und kamen so in das Vereinigte Königreich. Vor einiger Zeit sollen sie in ihre nordafrikanische Heimat zurückgezogen sein. Dort hat die Polizei den jüngeren Bruder Abedis festgenommen, auch der Vater wurde zwischenzeitlich festgesetzt. Der zweite Bruder soll unter den in Großbritannien festgehaltenen Verdächtigen sein. Abedi hat auch noch eine Schwester.