Taormina (dpa) - Viel Zeit bleibt den Staat- und Regierungschefs der G7-Staaten nicht, um in Taormina auf Sizilien die vielen Konflikte auszuräumen. Gastgeber Italien musste seine Agenda für das zweitägige Treffen am Mittelmeer schon zusammenstreichen.

Aber auch bei den verbliebenen Themen Handel, Klimaschutz, Kampf gegen Hungersnöte oder die Flüchtlingskrise wird es schwer, wenigstens einen Mini-Konsens zu erzielen. Ein Erfolg wäre schon, wenn die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien Italien und Kanada nicht allzu weit hinter ihre früheren Gipfel-Erklärungen zurückfallen. Was vor allem am «America-First»-Kurs von US-Präsident Donald Trump liegt. Die Differenzen wurden auch bei Trumps erstem Treffen mit EU-Spitzen in Brüssel deutlich. Immerhin den Nato-Partnern presste Trump Zugeständnisse ab.

Was ist von dem G7-Gipfel in Taormina zu erwarten?

Schon vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs wurden die Erwartungen deutlich gedämpft. Es sei gut, dass man überhaupt miteinander rede, heißt es inzwischen. Von der oft zitierten Wertegemeinschaft G7 ist derzeit nur wenig zu spüren. Bei den Vorgesprächen der Unterhändler - der «Sherpas» - soll es «ganz arg geknirscht» haben. Vieles blieb offen.

Wird sich das auch in der Gipfel-Erklärung niederschlagen?

Das ist zu befürchten. Das G7-Abschlusspapier dürfte überschaubar ausfallen - obwohl es reichlich Gesprächsstoff gibt und wohl die Nacht auf Samstag durchverhandelt wird. Für «Gipfel-Profi» Angela Merkel - die Kanzlerin gehört der Spitzenrunde am längsten an - sicher eine neue Erfahrung. Für die vier «Neuen» ohnehin: Neben Trump sitzen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May sowie Gastgeber Paolo Gentiloni erstmals mit am Gipfeltisch. May aber will den Gipfel wegen der Terrorgefahr in Großbritannien früher verlassen - was die Erwartungshaltung noch weiter drückt.

Worin liegen denn die größten Probleme?

Es ist einmal mehr der Kurs des seit Januar amtierenden US-Präsidenten Trump und der Bruch mit der Politik seines Vorgängers Barack Obama. Trump stellt bisherige Vereinbarungen etwa zum Klimaschutz und Freihandel in Frage. Den Verbleib der Amerikaner in globalen Organisationen wie der Welthandelsorganisation WTO steht auf dem Prüfstand. «Die G7-Staaten müssen mit einem neuen, unerfahrenen und unberechenbaren US-Präsidenten umgehen», sagt John Kirton, Chef der G7/G20-Forschungsgruppe an der Universität Toronto. «Das Forum ist aber wie gemacht für Trump, weil die Staatsführer spontan, frisch von der Leber reden.»