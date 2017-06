Im Grünen-Bundestagswahlkampf soll Kretschmann, der zu den beliebtesten Politikern in Deutschland zählt, eigentlich eine prominente Rolle spielen. Im März 2016 hatte er seine Grünen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl zur stärksten Kraft gemacht.

Kretschmanns Regierungssprecher Rudi Hoogvliet kritisiert die Aufnahmen als «Lauschangriff». Es habe sich um ein privates Gespräch zwischen Kretschmann und Gastel gehandelt. «Es wurde weder gefragt, ob aufgezeichnet werden kann, noch war es für die Beteiligten ersichtlich, dass Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden.»

Dem widerspricht Christian Jung, der in dem Video als Urheber des Beitrags genannt wird. «Ich stand mit meiner Kamera auf Stativ keine zwei Meter von Herrn Kretschmann und Herrn Gastel entfernt. Die Aufnahmesituation war eindeutig und klar erkennbar», wird Jung in der rechtskonservativen Wochenzeitung «Junge Freiheit» zitiert.

Ein Sprecher der Landes-Grünen bekräftigt am Freitag, die Grünen gingen geschlossen in den Wahlkampf. «Alle stehen hinter dem Ziel, Mobilität emissionsfrei zu machen.» Kretschmann werde sich «kraftvoll» in den Bundestagswahlkampf einbringen. Die grüne Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, schreibt auf Twitter: «Wir alle sollten das nicht so aufblasen. Wir kennen ihn (Kretschmann) und seinen Starrsinn.» Der baden-württembergische Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) stellt sich hinter Kretschmann. Sein Sprecher kritisierte, es gehe gar nicht, dass man offensichtlich private Gespräche auf einem Parteitag heimlich filme und die Aufnahmen dann veröffentliche.

Aber auch CDU-Mitglieder teilen das Video in den sozialen Netzwerken. Dabei könnten die Aufnahmen den baden-württembergischen Grünen sogar nutzen: Sie dokumentieren, dass Kretschmann bei dem für Baden-Württemberg elementar wichtigen Automobilthema gegen die grüne Parteilinie ist. In der Vergangenheit hat dem Ministerpräsidenten das im eigenen Land mehr genutzt als geschadet.