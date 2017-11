Peking (dpa) - Auf dem frisch gefegten roten Teppich vor der gewaltigen Großen Halle des Volkes sind die harten Themen dieses Besuches ganz weit weg.

Salutschüsse donnern in den kühlen Morgen über dem Platz des Himmlischen Friedens, Säbel blitzen beim Salutieren, Lederstiefel knallen in beklemmender Präzision, rote Fahnen wölben sich mit der US-Flagge in einer Brise. Xi Jinping fährt das breite Arsenal militärischer Ehren auf.

Donald Trump mag so etwas sehr, ist beeindruckbar von Pomp und Show. Ganz Mensch des Zeitalters der Bilder, wird der US-Präsident in Peking Teil einer gigantischen Inszenierung seines chinesischen Kollegen. Nur die Frage ist, wer hier eigentlich Regie führt. Trump, der selbst ernannte riesengroße Dealmaker, oder Xi Jinping, der kühle Stratege? Trump denkt an sich. Xi Jinping an die Zukunft, den «chinesischen Traum» vom Aufstieg zur Weltmacht.

Die beiden Staatsmänner sind noch nicht ganz in dem riesigen Bau verschwunden, da wird draußen der rote Teppich schon weggerupft. Nach inszeniertem Kinderjubel, schneidiger Parade und pompös unterzeichneten Verträgen unter glitzerndern Kronleuchtern stehen auch die Wirtschaftsbeziehungen bald wieder in der kühlen Realität.

In Peking stehen astronomische Summen unterzeichneter Abkommen im Raum, man spricht von mehr als 250 Milliarden US-Dollar. Xi Jinping ist zufrieden über die Aufführung. Er hat dem «Geschäftsmann» Trump geliefert, was der haben und seinen Wählern zuhause präsentieren wollte: «Arbeitskräfte schaffende Abkommen!», wie Trump glücklich verkündete. Aber der Schein trügt leicht.

Einiges ist echt, anderes nur Show. Vage Absichtserklärungen, Rahmenabkommen, Kooperationspläne, die mit «kreativer Buchhaltung» zu potenziellen dreistelligen Milliardensummen hochgerechnet werden. «Ein Besuch im alten Stil» oder «klassische chinesische Taktik», lauten erste Reaktionen von China-Kennern.

Auch deutsche Regierungschefs - von Helmut Kohl über Gerhard Schröder bis Angela Merkel - haben ihre China-Besuche einst damit geschmückt. Da wurden Airbusse gleich drei-, viermal verkauft. Erst den Franzosen, dann den Deutschen. Erst als Kaufabsicht, dann bei der Bestellung. Die Kanzlerin hat das Spiel längst durchblickt, verzichtet immer häufiger auf Unterzeichnungszeremonien.

Auch bringen Handelsabkommen - wie der Kauf von Sojabohnen, Flugzeugen oder Rindfleisch in den USA - vielleicht erstmal das Defizit im Warenaustausch herunter, wirken aber nur kurzfristig. Langfristig bringen nur Marktöffnung, Abbau von Investitionshürden und Subventionen, freie Ausschreibungen und Rechtssicherheit die Geschäfte voran. Stichwort: Gerechte Wettbewerbsbedingungen.