Doch es passierte nicht viel. Die Polizeibeamten am Haupteingang des Palau de la Generalitat wurden zu unfreiwilligen Fernsehstars in den Liveschaltungen Dutzender TV-Kameras. Selbst nachdem am Mittag Anklage gegen Puigdemont und andere ranghohe Regierungsbeamte erhoben wurde, blieb alles ruhig.

Barcelona (dpa) - Der Showdown in Barcelona blieb aus. Seit dem frühen Morgen postierten sich Journalisten vor dem Sitz der katalanischen Regierung im Herzen der Altstadt in der Hoffnung, dass der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont vor seinem Ex-Amtssitz auftaucht und für einen Eklat sorgt.

Am Ende fällt besonders auf, wie wenig Aggressivität im Umgang der beiden Lager miteinander zu spüren ist. Kein Streit, keine hitzigen Diskussion in den Straßen, man ignoriert sich eher. Schon am Vorabend zogen nach der großen Demonstration hunderttausender Abspaltungs-Gegner versprengte Grüppchen von Anhängern beider Lager friedlich durch die Stadt. Die Anhänger der Unabhängigkeit scheinen so entspannt, weil sie die felsenfeste Überzeugung ausstrahlen, dass sie sich am Ende durchsetzen werden.

Manche machen ein Spektakel aus dem Konflikt, wie der Lichtkünstler Jamal, der normalerweise mit Installationen auf der Flaniermeile Las Ramblas sein Geld verdient. Jetzt befestigte Jamal, der jamaikanische Wurzeln hat, Papierblumen, Lichterketten und viele spanische Flaggen an seinem Fahrrad und fährt damit im Dunkeln durch die Straßen. «Das ist meine persönliche Demonstration für die Einheit Spaniens», sagt Jamal. Katalonische Autonomie sei schon in Ordnung, aber dabei müsse es auch bleiben, - als Symbol dafür hat Jamal ein kleines katalanisches Fähnchen zwischen die Spanien-Flaggen geklemmt.