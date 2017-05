«Es ist ein Wagnis», bilanziert seine Vertraute Sylvie Goulard ganz offen. «Die Präsidentenwahl soll eine Dynamik schaffen, um eine neue Generation an die Macht zu bringen.» Die Herausforderungen in dem wirtschaftlich angeschlagenen und von einer Terrorwelle erschütterten Land sind riesig. Und vor der Abstimmung wurden Mitarbeiter von Macrons Bewegung Ziel eines großangelegen Hackerangriffs. Der Arztsohn aus Amiens setzt auf den «Geist der Eroberung» - und tritt gelegentlich wie ein Messias auf.

Aber auch viele Anhänger des konservativen Ex-Kandidaten François Fillon können sich mit Macron nicht anfreunden, sehen den Ex-Minister als Erben oder Marionette des unbeliebten Amtsinhabers François Hollande. In der Tat war Macron Topmitarbeiter des Sozialisten und danach zwei Jahre lang Wirtschaftsressortchef.

Macron muss sich laut Beobachtern deutlich in der zweiten Runde durchsetzen, um ausreichend Schwung für die sogenannte dritte Runde, also die Parlamentswahlen zu erzeugen. Vor zwei Wochen gingen über 22 Prozent der Berechtigten nicht ins Wahlbüro, wird diese Zahl nun höher liegen? Es wird auch darüber spekuliert, dass viele unzufriedene Menschen leere Umschläge in die Urne werfen könnten.

Im Élyséepalast wird bald ein anderer Wind wehen, auch das ist sicher. Im Falle eines Sieges will Macron seiner 25 Jahre älteren Frau Brigitte eine offizielle Rolle geben. Bereits im Wahlkampf zog die gelernte Französisch- und Lateinlehrerin im Hintergrund die Fäden. Der Partner von Le Pen, der Front-National-Europaabgeordnete Louis Aliot, hat hingegen kein Interesse an einem Umzug in den prunkvollen Amtssitz an der schicken Rue du Faubourg Saint-Honoré, vertraute Le Pen der Buchautorin Alix Bouilhaguet an.