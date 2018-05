Brüssel (dpa) - Ernst und müde stand Federica Mogherini vor den sechs Europafahnen in der EU-Vertretung in Rom und begann mit einer seltsamen Vorrede. «Die Vereinigten Staaten sind unser engster Partner und Freund und natürlich werden wir weiter zusammenarbeiten.»

Als wollte sich die EU-Außenbeauftragte das selbst noch einmal ins Gedächtnis rufen. Es war Dienstagabend kurz nach halb neun. Gerade hatte Donald Trump seinen Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet - bei weitem nicht das erste Mal, dass der US-Präsident die Europäer brachial vor den Kopf stieß.

Die Breitseiten gegen angeblich säumige Nato-Partner, die Absage an das Pariser Klimaabkommen, die Strafzölle auf Stahl und Aluminium, Sanktionen gegen Russland und den Iran, die auch europäische Unternehmen treffen könnten - Trump eröffnet eine Front nach der anderen gegen treue Verbündete.

Deutschland und die übrigen EU-Länder sahen eine Weile ratlos zu, nun aber scheint für einige das Maß voll. Wie schon beim Klimaschutz stehen die Europäer beim Iran-Deal vor den Trümmern eines internationalen Abkommens und versuchen, die Ruine irgendwie vor der amerikanischen Abrissbirne zu retten. Es geht inzwischen ums Grundsätzliche - um einen europäischen Gegenentwurf zu Trumps Weltpolitik.

EUROPAS SCHICKSAL

Es sei einfach nicht richtig, ein vom UN-Sicherheitsrat bestätigtes Abkommen einseitig aufzukündigen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag beim Katholikentag in Münster. «Wir entscheiden uns auch in schweren Zeiten für die Stärkung des Multilateralismus.» Damit knüpfte Merkel direkt an ihre Rede bei der Karlspreisverleihung am Vortag an, wo sie sagte: «Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen.» Auch Preisträger Emmanuel Macron predigte dort Souveränität und Selbstbestimmung der Europäer.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat bereits eine geschlossene Linie zu Trumps Iran- und Handelspolitik angekündigt. Nächsten Mittwoch soll der EU-Sondergipfel in Sofia eine Antwort geben auf den erratischen Mann im Weißen Haus, der dem Rest der Welt neue Regeln diktiert.

Es war Macron, der die tiefe Kluft kürzlich in Washington besonders deutlich machte. Erst inszenierte der französische Staatschef einen kumpeligen Männerbund mit dem 31 Jahre älteren Trump und ließ sich telegen Schuppen vom Revers zupfen, dann las er dem America-First-Präsidenten in einer Rede im Kongress die Leviten.

«Das ist ein kritischer Moment», mahnte Macron. Die Handlungsfähigkeit internationaler Institutionen wie Nato und UN sei bedroht. Die USA hätten den Multilateralismus einst erfunden, auch die neue Weltordnung des 21. Jahrhunderts müsse darauf bauen. «Dafür ist das Engagement der USA nötiger denn je», appellierte der französische Präsident.