Oslo (dpa) - Der Friedensnobelpreis 2017 geht an die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican). Ican habe sich bahnbrechend um ein vertragliches Verbot solcher Waffen bemüht, teilte das Norwegische Nobelkomitee mit. Im Folgenden der Wortlaut der Begründung:

Der Friedensnobelpreis 2017

Das Norwegische Nobelkomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis 2017 der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) zu verleihen. Die Organisation erhält die Auszeichnung für ihre Arbeit, Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen jeglichen Einsatzes von Atomwaffen zu lenken und für ihre bahnbrechenden Bemühungen um ein vertragliches Verbot solcher Waffen.

Wir leben in einer Welt, in der das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen größer ist als lange Zeit zuvor. Einige Staaten modernisieren ihre Atomarsenale. Und es besteht die echte Gefahr, dass mehr Länder versuchen werden, Atomwaffen zu bauen, wie das Beispiel Nordkoreas zeigt.

Atomwaffen sind eine ständige Bedrohung für die Menschheit und alles Leben auf der Erde. Durch bindende internationale Abkommen hatte die internationale Staatengemeinschaft bereits zuvor das Verbot von Landminen, Streumunition sowie biologischen und chemischen Waffen festgeschrieben. Nuklearwaffen sind noch zerstörerischer, doch wurden sie bisher nicht Gegenstand eines ähnlichen international gesetzlichen Verbots.

Durch ihre Arbeit hat Ican dazu beigetragen, diese legale Lücke zu schließen. Ein wichtiges Argument bei der Begründung, Nuklearwaffen zu verbieten, ist das inakzeptable menschliche Leiden, das ein Atomkrieg auslösen wird.

Ican ist ein Bündnis nichtstaatlicher Organisationen aus etwa 100 verschiedenen Ländern rund um den Globus. Dieser Zusammenschluss war eine treibende Kraft, die Nationen der Welt dazu zu bewegen, ein Versprechen abzugeben, mit allen wichtigen Akteuren zusammenzuarbeiten, um Nuklearwaffen zu brandmarken, zu verbieten und zu beseitigen. Bis zum heutigen Datum haben 108 Staaten eine solche Verpflichtung zugesagt, bekannt unter dem Begriff Humanitarian Pledge.

Darüber hinaus war Ican die führende Kraft in der Zivilgesellschaft im Bemühen, ein Verbot von Nuklearwaffen nach dem Völkerrecht zu erreichen. Am 7. Juli 2017 stimmten 122 UN-Mitgliedsstaaten dem Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen zu. Sobald 50 Staaten den Vertrag ratifiziert haben, wird das Verbot von Atomwaffen in Kraft treten und nach dem Völkerrecht für alle Staaten bindend sein, die den Vertrag mittragen.

Das Norwegische Nobelkomitee ist sich bewusst, dass ein international gesetzliches Verbot für sich allein genommen nicht eine einzige Atomwaffe beseitigen wird und dass bisher weder die Staaten, die schon Atomwaffen besitzen noch ihre engsten Verbündeten den Vertrag über ein Atomwaffenverbot unterstützen. Das Komitee möchte betonen, dass die nächsten Schritte in Richtung einer atomwaffenfreien Welt die Atommächte mit einschließen müssen.