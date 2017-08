Rom (dpa) - Drei Kinder sind viele Stunden nach dem Erdbeben auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia lebend aus Trümmerbergen gerettet worden. Helfer zogen in der Nacht zu Dienstag zuerst ein sieben Monate altes Baby aus dem eingestürzten Haus, später folgten seine zwei älteren Brüder.

Ein Elfjähriger war rund 16 Stunden in den Trümmern gefangen. Der Erdstoß der Stärke 4 hatte die Insel im Golf von Neapel mitten in der Hochsaison erschüttert. Zwei Menschen starben, mehr als 40 wurden verletzt. Etwa 2600 Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes obdachlos. Viele Touristen verließen die seit jeher erdbebengefährdete Vulkan-Insel.

Es gehe den drei Geschwistern wie durch ein Wunder körperlich gut, sie seien bei bester Gesundheit, teilten Ärzte italienischen Medien zufolge mit. Sie könnten das Krankenhaus voraussichtlich bald verlassen. Der Elfjährige habe seinem siebenjährigen Bruder vermutlich das Leben gerettet, indem er ihn unter ein Bett zog, berichteten Helfer der Agentur Ansa zufolge. Später habe er mit einem Besenstil gegen die Trümmer geklopft, um die Retter aufmerksam zu machen. Die Eltern waren schon vorher aus dem Haus in der Gemeinde Casamicciola befreit worden.

Geologen kritisierten, dass ein relativ schwaches Beben so viel Schaden anrichten konnte. Am Montag gegen 21.00 Uhr hatte die Erde zu beben begonnen. Der Erdstoß lag nach Angaben der Erdbebenwarte INGV in einer Tiefe von fünf Kilometern. Geologen erklärten, dass das Beben vermutlich auch wegen der geringen Tiefe so großen Schaden anrichten konnte. Viele Häuser waren eingestürzt.

Italien wird immer wieder von teils verheerenden Erdbeben heimgesucht. Vor fast genau einem Jahr, am 24. August 2016, erschütterte ein schweres Beben die mittelitalienische Region um die Stadt Amatrice. 299 Menschen starben. Experten brachten das jetzige Beben aber nicht mit dem vor einem Jahr in Verbindung.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnte vor Nachbeben und Gefahren aufgrund herabstürzender Gebäudeteile. Bürgermeister betonten, dass der größte Teil der Insel von dem Beben nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Ischia traditionell zu Ostern.

«Es war eine schreckliche Nacht, man kann das mit Worten nicht beschreiben», sagte der Vater der verschütteten Kinder. Die Mutter, wieder schwanger, schrie laut Ansa vor Glück, als das Baby gerettet wurde.

Das Beben richtete in manchen Orten schwere Schäden an, besonders in Casamicciola und Lacco Ameno. Häuser stürzten ein, Putz fiel von den Wänden. Ein Krankenhaus wurde evakuiert. «Es hat alles angefangen zu wackeln, alles ist heruntergefallen (...). Häuser sind eingestürzt. Es gibt Vermisste, ein Chaos», erzählte eine Augenzeugin. «Es ist das Schlimmste, was mir je passiert ist.»